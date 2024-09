Geri v Košiciach skončil. Klub už má náhradu, povedie ho známe meno

Novým trénerom FC Košice sa stal Roman Skuhravý, ktorý A-mužstvo preberie v stredu a povedie ho už v stretnutí 3. kola Slovnaft cupu na ihrisku Stropkova. S Romanom Skuhravým sme uzatvorili zmluvu do konca tejto sezóny, čiže do 31. mája 2025," informoval prezident FC Košice Dušan Trnka.

K zmluve s FC Košice dodal: "Na moju žiadosť sme sa dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny. Rozhodne to nie je preto, že neverím tomuto projektu, práve naopak, ale myslím si, že je férové pre obe strany zistiť, či to, na čom sme sa dohodli, skutočne funguje a spolupráca je pre obe zainteresované strany prospešná.

Je to dosť času na to, aby sme sa navzájom spoznali a potom sa prípadne dohodli na dlhodobejšej zmluve. Zároveň som pripravený urobiť všetko pre to, aby to nebola iba epizóda do mája budúceho roka."

V realizačnom tíme FC Košice nastala ešte jedna zmena.

"Dohodli sme sa na rozšírení okruhu mojich najbližších spolupracovníkov. Keďže pracujem s analytickými prvkami a potrebujeme k tomu ľudí, novým členom realizačného tímu bude môj syn David, ktorý je kondičným trénerom.

Nestal sa ním preto, že je môj syn, ale preto, že som presvedčený o jeho špičkových kvalitách v danej oblasti," poznamenal Roman Skuhravý, ktorý v rokoch 2021-2024 viedol v najvyššej slovenskej súťaži Podbrezovú.