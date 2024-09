Žilinčania boli vyše osemdesiat minút bezzubí. V Košiciach predviedli dokonalý obrat

KOŠICE. Košický kanonier Žan Medved si pred zápasom so Žilinou prevzal prvú cenu pre Hráča mesiaca v novej sezóne za päť gólov v prvých štyroch kolách Niké ligy a vzápätí už v 6. minúte po vyše mesiaci pridal svoj šiesty gól. Vtedy netušil, že napokon bude so spoluhráčmi odchádzať z ihriska bez čo i len jediného bodu. Pritom až do záverečnej desaťminútovky to vyzeralo tak, že by si domáci mohli konečne druhé víťazstvo v sezóne. Dokonale otupili žilinskú nebezpečnú ofenzívu, ktorej až do samého záveru nedovolili poslať jedinú strelu na svoju bránku.

Na druhej strane si sami vypracovali ďalšie príležitosti, najmä v prvom polčase, ale opäť v koncovke zlyhali. A tak prišlo nepríjemné k.o. Najprv sa šesť minút pred koncom riadneho hracieho času presadil stopér Ján Minárik a hlavou nasmeroval do bránky center Miroslava Káčera z rohového kopu.

A v posledných sekundách štvorminútového nastavenia svojim premiérovým ligovým gólom zavŕšil dokonalý obrat Samuel Kopásek, ktorého nechala obrana zabudnutého na pravej strane šestnástky. Žilina vyhrala v Košiciach 2:1. VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - MŠK Žilina

Medved by nebral ani bod Po záverečnom hvizde viacerí Košičania bezradne zaľahli na trávnik a rovnako ako takmer štyritisíc divákov nechápali, čo sa vlastne stalo. „Futbal je niekedy nespravodlivý. Mali sme vyhrať a nakoniec sme prehrali a neberieme ani bod. Je to škoda, lebo sme znova ukázali dobrý výkon. Ja osobne by som nebol spokojný ani s bodom. Taký je futbal. Musíme si to poriadne zanalyzovať, prečo sa nám to znova stalo, lebo to nie je prvýkrát. Strácame body, súperi pred nami nám utekajú, súperi pod nami nás doťahujú. Som z toho veľmi smutný, že sme proti momentálne druhému najlepšiemu mužstvu na Slovensku podali veľmi dobrý výkon, ale nestačilo to,“ rozhovoril sa Žan Medved.

Aj on sám mal na hlave v polovici prvého polčasu druhý gól, ale fantasticky ho vychytal žilinský brankár Ľubomír Belko. Ešte pred ním hlavička jeho útočnej dvojičky Ioannisa Niarchosa tesne minula žilinskú bránku. „Už sa nás tá smola teraz drží. Vypracujeme si veľa šancí, ale málo ich premieňame. V poli sme boli dobrí, v pressingu sme boli dobrí, na lopte sme boli dobrí. Osemdesiat minút sme im nedovolili vystreliť na bránku, pričom to je mužstvo, ktoré si inak v lige vypracuje v každom zápase veľa šancí. Škoda,“ povzdychol si Medved.

Zľava Daniel Magda, brankár Dávid Šipoš a Adrián Kaprálik v zápase FC Košice - MŠK Žilina v 8. kole Niké ligy. (Autor: TASR)

Škaredšia tvár futbalu Smoliarom zápasu bol obranca Daniel Magda. Práve z jeho strany prišiel víťazný gól Kopáska. „Snažil som sa ho zblokovať, ale zasekol si ma a vystrelil. Čo k tomu povedať? Stratili sme body. Siahali sme na víťazstvo. Robili sme, to čo sme si naplánovali, vychádzalo nám to. Vyrovnali zo štandardky a ten posledný gól, to už bola smola,“ poznamenal Magda.

Na svojich hráčov nadviazal aj tréner Gergely Geri. „Na súpera sme sa dobre pripravili, dokázali sme eliminovať ich ofenzívnu silu a takmer do ničoho sme ich nepustili. Ťažko sa hodnotí, keď v 83. minúte vyhrávate jedna nula a nakoniec odchádzate s prehrou 1:2. Záver sme si mali ustrážiť. Prízvukovali sme chlapcom, že potrebujeme dať druhý gól, aby sme boli istejší. Ale nepodarilo sa,“ povzdychol si Geri, podľa ktorého futbal zatiaľ Košičanom ukazuje svoju škaredšiu tvár. „Pred týždňom proti Trnave sme v nadstavenom čase nepremenili obrovskú šancu na víťazný gól, dnes taká istá situácia na opačnej strane a my inkasujeme. Ale verím, že sa nám to niekde vráti. Keď budeme takto pracovať a budeme ďalej stále hrať aktívne, tak tú smolu konečne prelomíme,“ verí Geri.

Kopáskovi to v šatni zrátajú Hrdinom zápasu sa napokon stal Samuel Kopásek. Na ihrisko prišiel na začiatku druhého polčasu a už v jeho polovici takmer dvíhal ruky nad hlavu, keď pohotovo vystrelil z voleja z hranice šestnástky po rohovom kopu Káčera.

„Keď som zakončoval a videl ako lopta letí na bránku, už som sa skoro začal radovať a zrazu sa odrazila od tyčky. Nevadí, prišlo to v ten pravý čas,“ povedal po zápase. Ten pravý čas prišiel v posledných sekundách zápasu. „Ostal som tam na pravej strane v šestnástke sám, dostal som prihrávku. Videl som, že obranca je vo veľkej rýchlosti a vyhodnotil som to tak, že ak ho zaseknem, tak sa uvoľním. Tak to aj vyšlo,“ opísal gólový moment 21-ročný žilinský stredopoliar. „Verím, že mi to psychicky pomôže dostať sa a budem cez týždeň na tréningoch ukazovať to, že si zaslúžim miesto v základnej zostave,“ dodal. Premiérový a navyše víťazný gól bude Kopáska niečo stáť. „Určite mu to v šatni poriadne zrátame,“ s úsmevom naznačil Minárik, ktorý hlavičkou naštartoval žilinský obrat.

Žan Medved (vľavo) a Miroslav Káčer bojujú o loptu v zápase FC Košice - MŠK Žilina v 8. kole Nké ligy. (Autor: TASR)

Víťazstvo chutí, ale... Žilinčania sa síce v Košiciach radovali, ale po zápase zazneli aj kritické slová. „Víťazstvo veľmi chutí, ale zápas bol veľmi náročný. Nepredstavovali sme si, že budeme takto hrať, najmä v tom prvom polčase. Chceme sa prezentovať úplne inak, úplne iným štýlom. Ťažko sme sa presadzovali. Ten prvý polčas nebol z našej strany dobrý,“ priznal Minárik, ktorý ale veril, že zápas môžu otočiť.

„Cítil som, že ak budeme plniť to, čo máme a každý bude robiť to čo má, tak som vedel, že to vieme otočiť. Keď sme vyrovnali, veril som, že ešte budeme mať nejakú šancu, lebo sme ich konečne pritlačili. Som veľmi šťastný, že to takto dopadlo.“ Na jeho slová nadviazal aj tréner Michal Ščasný, ktorému sa na rozdiel od domáceho Gergelyho Geriho zápas hodnotil veľmi dobre. „Dokázali sme otočiť nepriaznivý stav na ihrisku veľmi dobre organizovaného súpera, ktorý má nebezpečnú útočnú silu. Musím však zopakovať to, čo pred týždňom. Prvý polčas sme absolútne neboli v hre, hrali sme pomaly, nezrýchľovali sme hru cez strednú zónu, chýbali nám nábehy za obranu, hoci sme vedeli, že Košice by s nimi mohli mať problémy. Nedarilo sa nám, dostali sme rýchly gól. Našťastie sme tým druhým polčasom tú negatívnu emóciu, ktorú sme mali, zmazali. V druhom polčase sme sa rozbehali a dokázali otočiť nepriaznivý stav. Za to som veľmi rád, lebo to ukazuje aj silu mužstva a aj silu lavičky. Veľmi si cením toto víťazstvo.“

