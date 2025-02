Kamaráti rozhodcovia, 120 rokov This is my sen a prezidentské remízy, ktoré nič neriešia (tréneroviny)

BRATISLAVA. Kolo do konca základnej časti sme oficiálne potvrdili jej víťaza. Pole position do play-off si udržal Slovan. Poznáme už aj 5 zo 6 účastníkov TOP 6. Slovan, Žilinu, Trnavu, Dunajskú a Podbrezovú doplní jeden z dvojice Košice / Michalovce. Očká jemne zasvietili Norovi Hrnčárovi, ktorý si na cestu do boja o záchranu Ružomberka pribalil tri dôležité body proti Košiciam.

AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 1:1 2697 divákov Kluby už dotiahli výmenu Gajdoša za Ibrahima a Artur si odbil debut v základnej zostave, ktorý oslávil nečakanou remízou. To Ivan neprezradil, že súčasťou trejdu bola aj opcia na jeden bod pre AS v rámci osláv výročia klubu. Domáci tím v sobotu oslávil 120 výročie trenčianskeho futbalu za účasti svojich legiend, zvyškov umelej trávy a so špeciálnymi retro dresmi.

Slovan si domácich uctil Vladom Weissom mladším v základnej zostave, teda tiež tak trochu retrom. Vlado znovu ukázal, ako mu chutí futbal a hlavne tá časť, ktorá je založená na rozhadzovaní rukami a vzájomnými pozdravmi s tribúnami. Škoda no, ešte by padlo vhod otočiť Srí Lanku. Slovan si pripísal druhú remízu po sebe. Ťažko sa hľadá motivácia, keď vám už takmer o nič nejde a aj tí za vami sa dokážu sami poraziť. Ale toto sú presne tie zápasy, ktoré dramaticky navyšujú Strelcovi predajnú sumu na leto. Prvý polčas sa hosťom nepodaril, bežecké dáta by v prvom polčas mal lepšie aj výber Jednoty dôchodcov Slovenska.

Trenčín mohol a mal kopať penaltu, keď sa Wimmer povozil na Mikulajovi, ale pískalo sa iba na priľahlej vlakovej stanici. Ťažké srdce mohli mať belasí na svojho kapitána aj v 74. minúte, keď do súboja na krídle prišiel tak o 15 sekúnd neskôr. Súpera síce zložil na zem, ale lopta sa cez Mikulaja dostala k Barišovi a ten vymietol Trnovskému pavučinu. Trochu naškrabkať k výplate za gól mesiaca by padlo vhod aj Ihnatenkovi, ktorý bombou spoza šestnástky vyrovnal a svojim spoluhráčom zabezpečil ako-tak pokojnú cestu domov.



Druhý polčas zachutil hosťom viac, hlavičkou otvoril skóre Brunetti a DAC bol viac na lopte. Ale miestami až veľmi dlho, keď sa s ňou Popovič maznal tak dlho, až prišiel striedajúci Adang, ktorý vyrovnal.

FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 1:1 2649 divákov Boli časy, keď si hráči Trnavy okrem zdravia a svetového mieru želali čo najviac zápasov proti Podbrezovej. V nedeľu to bol trochu iný zápas oproti tým gólovým hodom, na ktoré si zvykli. Podbrezová pricestovala s istotou hornej šestky vo vrecku, zopár fanúšikmi a bannerom, ktorý vinšoval všetko najlepšie miestnemu patrónovi, pánovi Sotákovi. Už má len dvakrát toľko kilogramov, ako rokov.

Spartak sa do hustej obrany presadiť nevedel, skúšal to z Holíkových centrov. Ďuriš trafil brvno, Frelih ešte stihol vychytať Demla, ale na Abateho hlavičku si vyskočil len domáci masér na lavičke náhradníkov. Spartak zase raz zachránila Paurova aktivita, ktorý potiahol loptu, Šulek obranu neprestrelil a pre toto kolo typickú remízu vykopal Azango. Remíza, ktorá je ako Pellegrini. Nič nerieši.

MFK Ružomberok - FC Košice 2:1 837 divákov Keď ísť dole, tak so sebou zobrať čo najviac ľudí. Heslom strany SMER sa riadia v Ružomberku a spestrili tak Košiciam záver základnej časti. Mužstvo z hlavného mesta východu má postup do najlepšej šestky stále vo svojich rukách a rozhodnúť o ňom môže doma proti Michalovciam. Len teda, musí vyhrať.

Hlavne druhý polčas bol zaujímavý. Ružomberok sa to jednoznačne rozhodol hrať na rohy a so skóre 10:0 si zo zápasu odnáša zlatú rohovú zástavku. Skóre otvoril halfvolejom Madleňák, ale ten, kto pred zápasom namiešal jonťák Jonesovi, si zaslúži bonusy. Krídelník hostí zobral loptu na vlastnej šestnástke, prešprintoval celé ihrisko, cestou na zastávke na znamenie vysadil Luterána a ponúkol gól do prázdnej pre Takáča. Ako to je vo vzťahu týchto 2 klubov zvykom, bývalého hráča Ružomberka. Oranžový klub si po troch bodoch išiel až do konca zápasu a podobne pekný volej vyšiel aj Filipovi Součkovi. 2:1, Ruža je zrazu ôsma a my sa môžeme vďaka nej tešiť na zaujímavé posledné kolo.



Z výkonu Dukly zaujala občasná snaha Rymarenka a Godálové vyhlavičkovanie gólu z bránkovej čiary. Michalovce vedeli, o čo hrajú. Proti najslabšiemu tímu ligy potrebovali zobrať tri body, aby mali v poslednom kole zlatého bludištáka. V prvom polčase to bolo také nesmelé, odviazali sa až po góle Musáka a odvtedy už to bolo len o tom, či sa nástel zvýši, alebo si obrana Dukly domov veľkú hanbu neodnesie. Bude mať Dukla čo robiť v boji o záchranu, toto nevyzerá veľmi dobre. KFC Komárno - MFK Skalica 0:0 300 divákov Komárno v týždni pri postrekovej hadici predstavilo novú posilu. Do konca sezóny jej prichádza pomôcť z Trnavy Vojto Kubista. Hráči fialového klubu si počas minulého víkendu z príkazu hygienika oddýchli a v sobotu sa s chuťou vrhli na Skalicu. Tej tentokrát nevyšiel trik s Janom Vlaskom. Jano sa síce po úniku tešil z gólu, VAR je však veľakrát ako daňový úrad v apríli. Viac berie, ako dáva.

Komárno malo dobrý štart do zápasu a hostia môžu bozkávať rukavice Junasovi, ak teda nie je infekčný. Pochytal, čo mohol a dal svojmu tímu šancu uspieť. O to sa snažil aj Podhorín, ale lakeť je lakeť a druhá žltá poslala kapitána hostí k pultíku v šatni. Priznal to aj tréner Radványi, v presilovke jeho mužstvo nevedelo, čo skôr a body sa znovu delia.