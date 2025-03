Karty sú červené, šuštáky modré, povedz nám Vladko na čo je to dobré (tréneroviny)

BRATISLAVA. Ide nám do tuhého. V boji o záchranu, ale aj v Slovnaft Cupe. Medzi TOP 4 tímy sa okrem Trnavy so Slovanom preplazila aj Banská Bystrica s Ružomberkom. A keďže sa má finále odohrať v Dunajskej Strede, už asi tušíme, ako to umelá inteligencia rozlosuje.

Futbalových labužníkov možno poteší súboj záchranárskych gigantov, Dukla Banská Bystrica sa podľa kuloárov zamerala na Franza Straku. Tu nie je čo riešiť, Galáda stiahol už skôr Trenčín a tretí tréner, ktorý by dokázal prebrať mužstvo namočené do boja o zostup, sa na Veľkej Morave ešte nenarodil. V kole sme mali aj derby, najviac si ho vysníval Vlado Weiss mladší a o 45 minút si predĺžil blížiacu sa reprezentačnú prestávku.

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:1 11 644 divákov Znovu po 2 týždňoch prišlo derby. Spartak ho mohol odohrať už aj s divákmi a postupom v Slovnaft Cupe. Postúpil aj Slovan, ktorý vyhral v Košiciach po ligovom zápase aj ten pohárový. Na ihrisku síce nedominoval, ale postup je postup. Potešil sa určite aj Maťo Škrtel, disciplinárka pred zápasom nepotrestala žiadneho bývalého reprezentanta. Všetci mohli hrať. Aj keď teda, niektorí len chvíľu. Návrat Vlada Weissa z futbalového dôchodku nedával zmysel takmer nikomu. Uzavrel kariéru po zápase proti City, aby sa vrátil na zápasy proti Michalovciam. A ono sa to bohužiaľ ukazuje aj na ihrisku. Malý Vlado viedol Slovan ako kapitán a ak by bolo celé mužstvo motivované ako on, sfúkli by Trnavu ako práškový cukor. V 38. minúte však videl Vlado prvú žltú, v nadstavenom čase vletel do Holíka a nasledovala talkshow s lavičkou Trnavy. Červená karta a Spartak, ktorý si dovtedy nevedel prihrať trikrát po sebe, sa dostal na koňa.

Zeljkovičova bomba ľavačkou pripomenula posledné derby. V druhom polčase fanúšikovia Spartaka pri sledovaní toho betónu zostarli o 20 rokov, čo spôsobí kolaps dôchodkového systému v krajine. Ja chápem, že Gašparík nechcel do oslabeného Slovana búšiť a dať mu šancu na brejk, ale z tohto bolelo aj stredné ucho.

Spartak bude navyše doplácať za parkovanie autobusu v centre hlavného mesta a k tomu doplatil na zahodené šance z brejkov. Slovan totiž spasil Bajrič hlavičkou z poslednej minúty zápasu. Minútu po tom, ako sa z ihriska porúčal za druhú žltú Cedric Badolo. Ak už nič iné, aspoň na emócie to bol bohatý zápas.

FK DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina 3:1 4281 divákov Zľavový týždeň v LIDLI si zažili šošoni. Najprv v utorok vypadli zo Slovnaft cupu doma so Spartakom, ktorému stačili 2 góly, 3 šprinty a dresy nebolo treba ani oprať. A by v sobotu vycestovali skontrolovať, kde to vlastne hrával Miro Káčer a kto ten pohár dlhé roky nezištne sponzoruje. DAC si jar užíva. Na pohár myslieť nemusí a pod Braňom Fodrekom to funguje až podozrivo dobre. Ramadan sa pod ním presadil ako izbová kvetina. Žilina mala zápas ako z rozprávky, iba úplne naopak. Začala dobre, skončila zle. Priznal to aj Fodrek, prvých 20 minút jeho mužstvo vyzeralo ako po črevnej chrípke. Aj keď teda prvú šancu mal Ammar, ale na zadnej ho ako na zastávke na znamenie počkal Miro Káčer. Prvú upomienku za hostí poslal po rohu volejom do brvna Ďuriš, ktorý neskôr spoza šestnástky upratal loptu k Popovičovej pravej žrdi. Dielo skazy mohlo byť dokonané o pár minút, ale na Iľkov pas Jambor nedočiahol. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Žilina

To už aj DAC pochopil, že treba trochu inak pristúpiť k futbalu. A ožil vďaka Ramadanovi. Po rohu domácich vrátil loptu do ohňa Andzouana, tá si našla Ammara, ktorý nedal šancu Belkovi v drese Galatasarayu.

To už DAC po ihrisku lietal ako naša vláda na reprezentačné zápasy, teda dôležité rokovania náhodou na miestach, kde hrajú naši, alebo Slovan. O 4 minúty síce bol Trusa faulovaný, ale po voľnú loptu dobehol Kapanadze a bolo 2:1. No a že si dnes lopta nájde Ramadana aj v detskom kútiku, sa ukázalo v 70. minúte. Šošoni sa na roh domácich zase vydlabali ako halloweenska tekvica, Kačaraba loptu vrátil do ohňa a tam stál malý chlapec zo Sýrie. FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 0:1 726 divákov Obidve mužstvá sa dohodli, že sa tento zápas neodohrá v strede republiky, ale v Národnom tréningovom centre v Poprade. Železiari sa rozhodli využiť žreb a repre pauzu na to, aby dali trochu dokopy svoju hraciu plochu. Takže v zápise hostia z Košíc dostali do vienka domáci zápas dostupný MHDčkou. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Košice

Už je asi za nami ošiaľ z toho, že Roman Skuhravý znovu nastúpil proti Podbrezovej. Košice dominovali v celom zápase, slovíčko tréningový si k srdcu zobral Mišo Faško, ktorý bol asi pri všetkom podstatnom. Okrem gólu. Už keď si Zyen Jones navádzal loptu na stred, vyťahoval si rozhodca Libiak z vrecka píšťalku.

Bod pre domáce mužstvo mohol tesne pred koncom vykopať Galčík, Šípoš sa ale nenechal prekvapiť jeho centrom padajúcim do brány. A potenciálny gól na 0:2 odmietol návrat Kováčika. MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 2:1 593 divákov Ružomberok mal v týždni dôvod na radosť. V Zlatých Moravciach si vyskúšal, čo ho v budúcej sezóne proti ViOnu bude čakať a k tomu aj postúpil do ďalšieho kola tejto najslávnejšej pohárovej súťaže na Slovensku. A potom prišlo vytriezvenie, čakala ho cesta do Michaloviec, kde sa celý prvý polčas šetril. Sympatické gesto hostí, ktorí celá prvý polčasa z rešpektu k trávniku prečkali na vlastnej polovici s malou dušičkou, že to nejak ustoja. A v tejto relácií Modrého z neba im to vyšlo. Čo však ruži nevyšlo, bol druhý polčas. Skóre otvoril Kyziridis, na čo ešte hostia pomerne dobre zareagovali, keď vyrovnal Lavrinčík. Dezert si však pre platiacich divákov nechal Kyziridis, keď si loptu stiahol okolo Masla a zoči-voči Bačkovskému to upratal k žrdi.





MFK Skalica - AS Trenčín 1:0 362 divákov Aj takéto zápasy sú, len asi nebude náhoda, že je to takmer vždy, keď hrá Skalica. Záhoráci naťahujú svoju sériu bez inkasovaného gólu, Martin Junas je teraz na 498 minútach. Čo však desí viac, je konsolidačná krivka návštevnosti. Ale tak, čo sa čudujeme. Šanca, že pri návšteve Letňáku divák uvidí gól, je menšia, ako na Šutaj Eštokov coming out. VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Trenčín

Ono by sa v sobotu body možno aj delili, ak by Bariš po polhodine hry nedostal chuť na Vlaskovu achilovku. Kapitán hostí síce rozhadzoval rukami, že sorry, nechcel som, vysvetľuj to ale tomu ortopédovi. Zo žltej VAR vykúzlil červenú. Výkon Skalice sa v presilovke veľmi nezmenil, ale ocenenie zlatý Soumah putuje do rúk Suleimana. Krídelník Trenčína chcel mať istotu, že ukončí závar po domácom rohu. Vyšlo mu to po šlapáku na Mášika. Penalty vie Jano Vlasko premienať.

KFC Komárno - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 330 divákov Trápenie, ktoré nemá konca kraja. Dukla nevyhrala súťažný zápas už 4 mesiace a cesta do Zlatých Moraviec nech je pre ňu tiež mementom toho, čo sa môže stať, ak sa mužstvo nezobudí. A pritom proti Komárnu nebola horším mužstvom. A to už vôbec nie v prvom polčase, ktorý prehrala. Gólom z penalty po faule Willwébera na Sylvestra. Táto veta sama o sebe znie ako maturitný diktát. Lenže pred týmto faulom, ktorý potrestal Žák, mala Dukla solídne šance. Ale ono to je tak, keď na vás spadne všetko. Po polčase síce Lucky Ezeh s obrovskou kopou šťastia vyrovnal, ale Komárno má Bayemiho. V druhom zápase v rade vystrelil nováčikovi tri body.

Trenčín mal jednu nebezpečnú strelu od Mikulaja, inak sa hralo o stred poľa. Skalica sa ku gólu dostala strelou Podhoreckého, diváci na štadióne si stihli vybehnúť domov pozrieť rodinu a kým sa vrátili, zistili, že gól neplatil. A keď budú poctivo chodiť na Skalicu, môžu sa tešiť na ďalšie góly, ktoré neuvidia. Záhoráci v lige neinkasovali už v treťom zápase sa sebou. A aby boli fér, posledné dva zápasy gól ani nestrelili.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 24 16 5 3 52 : 28 53 R V P R R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 24 13 7 4 43 : 23 46 P R V P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 24 12 10 2 36 : 19 46 R R V R R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 24 9 9 6 36 : 24 36 V R V R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 24 8 8 8 34 : 28 32 V P V P V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 24 7 10 7 31 : 30 31 P R R R V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: