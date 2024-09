Vymením permanentku na Slovan za 3-izbák v Zuckermandli (tréneroviny)

BRATISLAVA. Spln sa im senil. Slovan vybojoval postup do Ligy majstrov. Ivan Kmotrík s Vladom Weissom to dokázali už s druhým klubom z hlavného mesta.

Vďaka čomu je bazoš plný dobrosrdečných ľudí, ktorí za euro ponúkajú 4 miesta vedľa seba na domáci zápas so Žilinou. Sme sedláci so všetkým, čo k tomu patrí.

Ďalšie neúplné kolo prinieslo futbal do metropoly zvanej Zlaté Moravce. Komárnu, ktoré pred týždňom vybrakovalo Košice ako Kamenický štátny rozpočet, tentokrát proti Michalovciam nepomohol ani ten Šotlisov neobľúbený VAR. Nepomohla mu zatiaľ ani nová posila, Branislav Sľuka, ktorý ešte nie tak dávno nazýval štadión v Zlatých Moravciach svojim domovom.

Tešil sa iný ex-Vioňák, Patrik Lukáč v bránke Michaloviec. Tie však vôbec nezachytili úvod zápasu a nechali Komárno zahadzovať svoje šance. A tak prišiel trest z kopačky Arevala. Neskôr sa zrazil Rudzan s Lukáčom a chvíľu to vyzeralo, že si brankár hostí spomenul na minulú sezónu v drese ViOnu. Cez polčas musel z tej spomienky rovno vystriedať.

Pre Slovan však pricestoval ideálny súper, stačí si cez zápas vytipovať 1-2 hráčov a rovno si ich po zápase presunúť do dvojizbáku s výhľadom na ihrisko.

Zlé jazyky tvrdia, že niektorí funkcionári ešte nestihli opustiť VIPku po postupe do Ligy majstrov a už prišla Žilina. Výsledok zápasu hovorí, že v tej VIPke neboli iba funkcionári.

Slovan totiž znovu obnovil záujem o Kaprálika, po novom zaňho ponúka permanentku do sektora C. Šošoni sa pred koncom leta zbavili Javorčeka, krajný bek ide hosťovať do bundesligového Kielu. A osláviť začiatok školského roka prišli mladíci na Tehelné pole. Tam porobili kolotoče a možno stihli aj ZOO.

VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina