Slintačka, krívačka, rozchod Jovinečka a Galádova otočka (tréneroviny)

BRATISLAVA. Liga si odpočinula, aby sme mohli v play-off Ligy národov vidieť to, čo vídame v každom domácom zápase Skalice. Futbal bez gólov s atmosférou, ktorú prekoná aj nálada pri samoobslužných podkladniach v LIDLi, keď všetkým hore svieti červené svetlo.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Slovenský futbalový zväz svoj boj proti ultras a aktívnym fanúšikom doviedol do dokonalosti a za prenesený pocit trápnosti pri rozlúčke s Kucom udeľujem 4 Jánov Kováčikov z piatich. Oproti atmosfére na Tehelnom poli vyzerá aj zápas v Zlatých Moravciach ako belehradské derby.

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:1 4274 divákov Pozorný divák vie, že ak Slovan do zápasu nastúpi s Ibrahimom na hrote a Mustafičom v strede zálohy, niečo sa deje.

Tréner Weiss mal so zložením zostavy problémy ako Rudo Huliak pri 24 dielmi puzzle. Nakoniec mu stačil jeden Robo Mak a šťastie, že Podbrezová v prvom polčase nevyužila žiadnu zo svojich šancí. Pri tých problémoch so zostavou bolo vidno, ako sa pred zápasom, pri slávnostnej ceremónií s Fabiom Nigrom, snaží generálny influencer tomuto argentínskemu miláčikovi tribún obliecť rovno aj dres. Šancu si to v strede zálohy ťuknút s Mustafičom však Fabio odmietol.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Podbrezová

Hostia Slovan svojou aktivitou zaskočili, ale kvalita ich zakončenia zodpovedala výške koncoročného ich daňového priznania, ktoré vyzerá ako 2% z dane od Tigrana. Cez polčas to ešte Vlado Weiss vydržal a nestriedal. Počkal, či sa chlapci preberú. Ibrahimova kolmica na Maka mala oči a Robov prízemný šuľanec otvoril skóre. Slovan potom skúšal výsledok ubrániť, k vyrazenej lopte sa dostal Štefánik a začalo sa to odznova. Lenže Mak buď netrafí ani Štetinov chrbát, alebo naloží hetrik. Gól na 2:1 oprel z priameho kopu o Markoviča, na 3:1 už to v nadstavenom čase obalil sám.

FC Košice - FK DAC Dunajská Streda 2:2 3988 divákov Možno najlepší zápas kola, ale je škoda, že tá eufória Košíc z účasti v prvej šestke vydržala iba na Instagrame. Fodrekov DAC neprehráva a v Košiciach bol od troch bodov prakticky len sekundy. Skvelú formu má stále Ramadan, ktorého si Braňo Fodrek po každom zápase musí zobrať domov na povalu, aby sa mu v týždni niečo nestalo. Ammarovi sa musí štikútať vždy, keď si spomenie na plyšáka Xisca a pochvaľuje si voľnosť, ktorú mu tréner v mužstve dáva. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Dunajská Streda

Ramadán - neramadán, ako prvý sa v zápase tešil Mišo Faško. To, keď Zyan Jones síce prestrelil svojim pokusom bránu, ale VAR za tým videl niečo viac, ako to, že je Zyan z krajiny, v ktorej takýto výkop s loptou považujú za extra bod alebo field goal (termíny z NFL, pozn.). Lenže potom zápas otočil malý Sýrčan. Najprv po rohovom kope, keď ostal úplne sám na zadnej žrdi.

To je celkom zaujímavé, že necháte najlepšieho hráča po rohu samého v šestnástke. V dobe, kedy by aj Juraj Lelkeš dokázal okrem toho, že Ammar nemá vek, povedať, že za posledné 4 zápasy má chalan 6+2. Po polčase sa Ammar ocitol na krídle, aby Trusovi poslal taký center, že Kira mohol rušiť betbuilder. Košice potom vyvinuli extrémny tlak na obranu hostí a možno by to aj ukopali, keby Kiko Herc v prerušenej hre nevidel druhú žltú. A ako by vedel hovoriť Anton Šoltis, v Košiciach treba hrať až do konca. Faško napodobnil Ramadanov center a tešil sa Niarchos. FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 2:4 5137 divákov Boj o druhé miesto v tabuľke vám prináša Lexaurin. Obľúbené idzem-nejdzem medzi týmito mužstvami najviac baví Braňa Fodreka na štvrtom mieste. Spartak síce s prstom v treske prešiel cez Žilinu v Slovnaft Cupe, doma jej však odovzdal druhý polčas a kľúče od miešačky. Na začiatku zápasu ale vôbec nebolo cítiť, že ak je na svete niečo, čo Mišo Gašparík miluje viac ako slim fit roláčiky, je to šetrenie sa na zápasy Slovnaft Cupu. Stále však platí, že doma Spartak porazil naposledy ešte pred Vianocami Košice. VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Žilina

Trnava na Žilinu vybehla, ako Matovič k moru, vždy, keď tam nájde nejakú vilu SMERáka. Tešil sa Ďuriš, ale ten mladší. Loptu mu sklepol Štetina. Mišo Ščasný bol o chvíľu ešte ščasnejší, keď VAR našiel pri centri Sauera Štetinovu ruku. Z penalty nezaváhal Jambor. Jambor! Spartak zapol na ešte ofenzívnejší prevod a zabral Frelihov nákop, ktorý z prvej Azango poslal za Belka. Na 2:2 dal Ofori, keď si to ťukol s Durišom a Kratochvílom. Vtedy to vyzeralo, že Spartak šošonov zožerie ako polčasové novinárske párky.

Mal ale smolu, že jeho comeback zastavila polčasová prestávka. Po nej Žilina zlepšila pressing, Spartak odstavila od lopty a vykombinovala si dva krásne góly. Najprv Ďurišov z prvej na bližšiu a na 2:4 to celé uzavrel Sanussi po Gidiho kolmici. Tá mala také oči, že by mala ísť o rok na kontrolu k očnému. MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín 2:3 1345 divákov Hneď prvý Strakov zápas priniesol súboj záchranárskych expertov. Straka vs. Galád, zápas storočia v O2 Aréne nakoniec skončil na TKO. Franz to nemal ľahké, v zápase mu chýbal Rymarenko, aj kapitán Willwéber. V druhom polčase mu navyše celé mužstvo odišlo ako Fico po štvornožky do Bruselu vždy, keď treba ísť poprosiť o peniaze. VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Trenčín

Pritom po polčase už nejeden novinár písal o tataráčiku. 2:0 bolo na Dukle naposledy keď hygiena počítala pomer pánskych a dámskych toaliet. Polhodinu sa síce na Štiavničkách veľa neudialo, ale potom prišiel taký barcelonský pás do brejku na Pišoju, ktorý sa nesplašil a skóre otvoril Babacar Sy. To nebolo všetko, čo si Franz pripravil. Pri skrumáži po rohu sa k lopte dostal Lucky Ezeh. Pre Duklu to bolo niečo, ako keď v pondelok ráno zistíte, že ste vyhrali euromilióny. Nemusíte to nikomu povedať, ale ľudia si všimnú. Navyše, tréner Galád cez polčas vymenil 4 ofenzívnych legionárov a mužstvu dohovoril tak, že polovica hráčov vyhľadá v týždni psychológa a Ivanovi v kostole nepomôže, ani keď tri balíky oplátok zapije litrom omšového.

Ale zabralo to. Trenčín ovládol hru, Dukla sa zbytočne stiahla a za 6 minút AS vyrovnal. Záverečné číslo si pre divákov pripravil Artur Gajdoš a Dukla stráca na Ružomberok už 6 bodov. Stále však môže vyhrať Slovnaft Cup.

MFK Ružomberok - MFK Skalica 3:2 727 divákov Najzaujímavejší zápas v skupine u održanie pozornosti sa odohral na Liptove. Norovi Hrnčárovi padla reprezentačná prestávka vhod. Rovnako, ako jeho syn, si mohol aj on trochu oddýchnuť, keďže ani jeho Calzona nevymení za Pekaríka s Gyömbérom na pravej strane obrany. Tri body Liptáci potrebovali ako Slováci nové ministerstvo každé 3 mesiace, nám však zostáva len dúfať, že si tento zápas nechal ujsť odborník na taliansky futbal a jediný človek, ktorý vie vyskloňovať slovo defenzíva, Karol Marko. VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Skalica

Pretože čo gól, to otrasná chyba pri bránení. Ružomberok pôsobil v celom zápase veľmi aktívne, až by som sa pýtal, čo za suplementy domáci tím v týždni prijímal. 23. minúta, odkopnutá lopta zo šestnástky Ruže, Šuver si ju nechal skočiť a Hladík sa rútil zoči-voči na Junasa.

Gólom kola sa prezentoval na druhej strane Smejkal. To keď ofenzívny aut zahrával Andrej Kadlec, lopta mu vypadla z rúk a Smejkal si potom pomojkal celú obranu domácich, aby poslal Bačkovskému jednu utešenú. Dlho sa ale hostia netešili. Junas sa pri centri zrazil s Hradeckým a Filip Souček to nekompromisne zavesil pod brvno. No a gól na 3:1, Gaži poslal malú domov Junasovi tak, že ju Martin nemal šancu stihnúť, ani keby na Hladíka poslal Cintulu. Podhorínov gól na 2:3 už prišiel neskoro. KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 0:1 334 divákov Šláger spodnej šestky nesklamal. Lídri skupiny si to rozdali a keď už nič iné, zapotil sa aspoň VAR. Možno viac, ako sa na tento zápas patrí a dal by som to mužstvám doplatiť. Prvýkrát sa červenalo v nadstavenom čase prvého polčasu. Špalek vytiahol na Taradudu sťahovačku, len škoda, že vo vlastnej šestnástke. Nicolas obišiel najprv so žltou, aby ho neskôr rozhodca rovno poslal pod spŕch. Z penaty sa nemýlil Kyziridis.

Komárno sa v druhom polčase ešte viac uzavrelo a verilo v brejky, že by sa za ne išlo aj v nedeľu pomodliť do kostola. Pri jednom zatiahol ručnú brzdu brankár Budinský. Najprv z toho bola žltá karta, VAR však vytiahol aj jemu červenú. Komárno skúšalo obstreľovať bránu hostí, ale to by vydalo aj na silvestrovský špeciál. Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 25 17 5 3 55 : 29 56 V R V P R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 25 14 7 4 47 : 25 49 V P R V P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 25 12 10 3 38 : 23 46 P R R V R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 9 10 6 38 : 26 37 R V R V R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 25 8 9 8 36 : 30 33 R V P V P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 25 7 10 8 32 : 33 31 P P R R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: