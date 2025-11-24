Traja nie až tak Ščasní a dvaja noví dočasní (tréneroviny)

Dobrá správa pre ligových trénerov. Do marca už žiadna reprezentačná prestávka.
Tá posledná priniesla rovno dve obete. Spartak si takticky počkal na jej koniec, kým sa Martin Škrtel vráti zo spolukomentovania zápasu v Lipsku a dohodol sa s Michalom Ščasným na tom, že už môže Trnave len fandiť. Jeho miesto zatiaľ preberie samotný športový riaditeľ.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Kto bude mať konečne viac času na komentovanie ligových zápasov je Marek Sapara. Jeho a Franza Straku odvolalo košické vedenie hneď v pondelok po ligovom víkende.
Dôvodom okrem iného bol fakt, že si chalani dali pondelkový homeoffice a tréning riadili cez Teamsy.
Ak to mali dohodnuté, tak v pohode, ale možno by som počkal napríklad na nejaké ligové body. Kroky vedenia sa očividne páčili aj miestnym ultras, ktorý zápas s Trnavou opustili po 10 minútach.
FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2
3 411 divákov
Každému bolo jasné, že naše ligové El Padáčiko nebude zrovna reklama na futbal. Neprispelo tomu ani počasie a hlavne z hráčov hostí som mal miestami pocit, že sa obuli ako keby išli na mikulášsky halový turnaj.
Škrtel veľa zmien v zostave neurobil, ale možno na to veľmi rýchlo dostal chuť keď už v 30. sekunde Gallovič obaľoval na Frelihovu zadnú.
A to že obrana Spartaku v sobotu fungovala ako slovenské železnice sa ukázalo aj v ôsmej minúte. Miljaničovi zobral gól VAR.
Trnava sa prebrala až po štvrťhodinke, Taiwoo ale pálil tam, odkiaľ odišli ultras a Procházkov center už Kalanin nenechal napospas osudu.
Ak by mali Košice v zostave hráča, na ktorom neleží deka ako z katalógu IKEA, do polčasu dajú z Gallovičovej alebo Madleňákovej šance minimálne gól.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spartak
Trnava však tak, ako zachytila úvod prvého polčasu, prespala aj ten druhý a za 17 sekúnd bolo 1:0. Košice si loptu posúvali z pravej na ľavú stranu až k voľnému Kovácsovi.
Doraziť súpera mohol Miljanič, ale jeho bomba skončila na žrdi. V tých chvíľach trnavské 3-5-2 naozaj ukazovalo svoje silné stránky, ak to človek hrá bez stopérov.
Spartak bol bezzubý, ale vykúpenie prišlo v závere. v 82. minúte to po rohu Procházku vyzeralo na Ďurišov útočný faul, ale bol to Dimun, ktorý sa rozhodol zobrať Miša na zem.
Penaltu oprel Procházka o brvno, ale Trnava loptu zachránila a Kratochvíl ju priťukol Mikovičovi na krásny gól. Asi na raňajky nechýbal Chocapic.
Trnava ožila, jej asi najlepší hráč zápasu, Škrbo, ktorý si v druhom polčase z Košičanov robil slalomové žrde, to vyskúšal Kalaninovi na zadnú.
No a že Peter Bič projekt plieska na konci sa Košice presvedčili v 92. minúte. Znovu Procházkov center, s ktorým si obrana Košíc poradila ako už sme v tejto sezóne zvyknutí a Khorkheliho pas pod seba na Saba. 1:2.
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:1
1 027 divákov
Slovan v Skalici vyhral, čo sa aj čakalo. Tréner Weiss sa po zápase vyjadril, že zápasy v meste, v ktorom na škole financovej aj majiteľom Slovana získal titul samotný generálny, sú vždy ťažké.
Napriek tomu, že ich tam zatiaľ všetky vyhral. K tomu pridal aj tradičné ingriedience o tom, ako niektorí hráči musia zabrať.
Bez toho by to už asi nebola tá správna tlačovka. Ušlo sa Fogningovi, ale aj Yirajangovi s Ibrahimom.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Slovan
Skalica poctivo obkuskávala a snažila sa, výsledkom čoho boli také pološance. Hrdinom zápasu sa stal najlepší ligový kanonier v kategórií zápasuov proti Komárnu, Andraž Šporar. Ten svojim gólom po Makovom rohu na zadnej žrdi dokázal dve veci.
Pre Slovan vystrelil 3 body a pri tom štýle bránenia Skalice vyzeral zrazu aj Sandro Cruz ako dobrý ľavý obranca.
Toho po polčase nahradil práve spomínaný Fogning a vďaka svojej neuveriteľnej zápasovej praxi ukázal, že mať v životopise portugalskú najvyššiu súťaž je asi rovnaké ako ten vysokoškolský titul zo Skalice.
Práve on v 85. minúte vyčaroval asi najväčšiu šancu Skalice, hasila Takáčova slabšia noha.
MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1
1 354 divákov
Nie tak dávno išlo v súboji týchto dvoch o strelecké hody. Tých sme sa dočkali aj teraz, bohužiaľ však len z jednej strany.
Mikuláš chodil v Žiline o 2 týždne skôr a hosťom nadelil bohato. Mišo Faško si zo zápasu odniesol hetrik a jeho bilancia 12 gólov a 7 asistencií z neho môže urobiť najstaršieho hráča, ktorého kedy Žilina predala.
Stačí v zime predĺžiť zmluvu a ako kedysi v Páli vám to hovoril s rakúskym prízvukom Thomas Kamener - Už asi tušiš.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trenčín
5 gólov a z toho ani jeden v prvom polčase. V ňom boli domáci lepší a bol tam potenciál, aby už do prestávky niečo padlo.
V tom druhom síce loptu rozohrával Trenčín, ale za 17 sekúnd ju už mal vo vlastnej bránke. Dokonalá malá domov. Iľkovu strelu ešte Katič vyrazil, ale na Roginičovu dorážku už nemal odpoveď.
O 5 minút si Žilina neúspešne pýtala penaltu, zápas však aj bez toho rozhodol Mišo Faško. Toho Bari našiel úplne voľného v pozícií, z ktorej Mišo ani keby chcel, tak nedokáže v tejto forme nedať.
O 4 minúty si radosť zopakoval, keď sa po krásnej kolmej akcii primiešal k Iľkovej akcii a doklepol za Katiča.
Hetrik dosiahol Faško po penalte v 74. minúte. Jedna sa ušla aj hosťom, keď Pališčák prevetral Sulleimana.
MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 4:2
735 divákov
Nechcem maľovať čerta na stenu. ale štatistika hovorí, že ak ste Čech a trénujete ligové mužstvo v našej lige, zvyšuje sa šanca na to, že sezónu ukončíte skôr, ako ostatné tímy.
Všetci odvolaní tréneri v tejto sezóne boli zatiaľ Česi. A že v Ružomberku vedia byť s prvým snehom pomerne prchkí.
Liptáci sa 14 dní pripravovali na výlet do Michaloviec. Celkom kruté to takto priznať a potom dostať štvorku.
Michalovce ale znovu dokázali, že spolu so Žilinou hrajú najkrajší futbal v lige a to by si ich Tigran mohol kúpiť celé za jednu výplatu bez prémií za gól.
Sumu si v tejto sezóne vďaka svojej streleckej forme veľmi ľahko vypočíta. 15. minúta, únik Huga Ahla a prihrávka pod seba na Ramosa, na ktorého sa asi za tých 14 dní nikto pripraviť nestihol.
Hostí to však nezaskočilo a vpredu poháňaní hlavne Hladíkom vyrovnali ešte do 30. minúty. Hladíkovu prihrávku vyrazil Lukáš len pred Endla.
Veselo bolo v závere prvého polčasu, keď Michalovce dobíjali bránku Ťapaja. Ten najprv vytiahol robinsonádu, aby mu potom pri Ramosovej dorážke pomáhal spoluhráč.
Domáci pýtali penaltu za ruku, ale tú im VAR nedoprial. A tak sme sa dočkali divokého druhého polčasu.
Kolo zachytených druhých polčasov podčiarkol gól Paulauskasa po prihrávke Brosnana. Kto toho bránil, to ani elektronická ceruzka neodhalí.
Michalovce sa do druhého polčasu naozaj zakusli a to, čo vytiahol pri góle na 3:1 Hugo Ahl, bolo po Volve a IKEI tretia najlepšia švédska vec, ktorú som kedy videl.
Ružomberku slúži ku cti, že zápas nezabalil a v 75. minúte zlepil taký gól, ktorý si Ramos sám strelil a dodnes nevie ako.
Dokonca mohol aj vyrovnať, ale gól istoty sa domácim podarilo streliť asi z piatej šance. Hugo Ahl po ihrisku počas celého zápasu lietal ako nová letecká linka z Bratislavy do Košíc. S tým rozdielom, že mu z našich daní nepošleme vyše 5 miliónov ako dotáciu.
FK DAC Dunajská Streda - FC Tatran Prešov 0:0
3 549 divákov
Prešovu očividne oveľa viac vyhovujú zápasy, kde nemusí, ale len môže papierovo silnejšieho súpera prekvapiť.
Po Slovane s Trnavou si to na vlastnej koži vyskúšala v nedeľu aj Dunajská Streda. Všetko z lavičky ošéfoval už aj navrátilec Vlado Cifranič, ktorému disciplinárka skrátila jeho pôvodne trojtýždňový trest.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Prešov
DAC doma stratil 2 body na unikajúci Slovan so Žilinou a dovolil trochu Trnave, aby sa naňho priblížila. A to zápas začal dobre.
V druhej minúte to Redzic kopol z priameho kopu do spojnice. Nasledovali aj ďalšie šance domáceho mužstva, ale tentokrát to tam žiadnemu ofenzívnemu hráčovi s koncovkou IC nepadlo.
Prešov ak treba, to vie zavrieť ukážkovo a frustráciu z obrany hostí zo seba dal von v nadstavenom čase Redzic, keď stúpil Gomesovi na zadok.
KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová 1:0
230 divákov
Aká krajina, takí Intouchables. Tlačovku odchádzajúceho podpredsedu vlády Petra Kmeca pre niečo, na čom sa tvária, že robia, aby mohli viac kradnúť, obohatil cez repre pauzu majiteľ Podbrezovej, pán Soták.
Kto má rád stand-upy, mal by si ju pozrieť. Na záver svojho prejavu poprosil prítomných, aby jeho mužstvu nezabudli fandiť v pohári v Nitre a podotkol, že Košice sú tam, kde sú, vďaka tej rošáde s pohármi v lete.
Vždy je veľmi zábavné, ak o morálke kážu privatizéri, pri pohľade na ktorých pojem hladová dolina, naberá nový význam.
VIDEO: Zostrih zápasu Komárno - Podbrezová
No ale k zápasu. V minulej sezóne sa Miki Radványi sťažoval na to, ako jeho mužstvo stráca body po pokutových kopoch. Už začínajú príchádzať nápravy.
Tri body v zápase, ktorý v Zlatých Moravciach zaujímal len ľudí, ktorých tam poslal Úrad práce vrámci verejnoprospešných prác, vydolovali “domáci” v nadstavenom čase nadstaveného času.
Ak kritizujeme divácku návštevu, treba pochváliť trávnik vo Vion Aréne. Napriek tomu, že sa na ňom hrá zápas každé 3 dni, vyzeral výborne.
Prvá veľká šanca ide za Mashikem, ale Jurička loptu ťahal o 5 minút dvanásť. Spiacich ľudí, ak sa teda nejakí takí, ktorí si zápas zapli na Voyo, zobudila Galčíkova žrď z priameho kopu. V tom tichu ju bolo počuť až za štadión.
V 52. minúte sa už Komárno tešilo z penalty, ale VAR videl, že Luka pred zákrokom na Mashikeho hral loptu.
Potom prišli momenty Podbrezovej, keď buď jej hráči triafali žrď, alebo tribúnu z naozaj dobrých šancí. Komárno to však hralo na pokutový kop.
Už v nadstavenom čase si ho pýtal Mashike po ruke Markoviča. Podbrezová z protiútoku trafila žrď, ale VAR sa k ruke Markoviča vrátil a po piatich minútach rozhodovania premenil penaltu Šmehýl. Čo na to pán Soták sa dozvieme na ďalšej vládnej tlačovke.