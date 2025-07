Slovan chystá hit ako festival Rubicon a Spartak si môže titul prehrať len sám (tréneroviny)

BRATISLAVA. Ešte sme sa ani nestihli dosmiať na Világhiho výhovorkách o vlastníctve dvoch klubov a už je tu znovu Niké liga. Že to bude veselé, ako v poslednom diele Zámeny manželiek, už naznačila aj príprava. Spartak vstupuje do ligy bez Miša Gašparíka, Žilina stihla v letnej príprave vymeniť už druhého trénera, v Prešove je okrem Ľuboša Sarnovského aj futbalový boom, Slovan začal prestavbu a Komárno stále nemá štadión. No a v Dunajskej Strede robia všetko pre to, aby sa mohli sústrediť iba na ligu.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík.

A začalo sa európske ťaženie našich tímov. DAC to volá jazda, vystupuje však skôr, ako príde revízor. Slovan je na prahu postupu cez Mostar, Spartak už prvý dvojzápas nezvládol, ale cez Hibernians by to doma mal zvládnuť. Košice svoj prvý zápas spackali a Žilina ho odohrala podľa papierových predpokladov.

FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava 2:2 6 320 divákov Nováčik v lige s vlastným štadiónom, ktorý si nepostavil len v Autocade, to je príjemné oživenie. V Prešove sa na ligu tešili ako prezident na vojenský výcvik s Attilkom a zápas proti majstrovi vypredali ako SNS emisné kvóty. Slovan sa naladil demoláciou Mostaru 4:0 a prakticky postupom do ďalšieho predkola Ligy majstrov. Už bez Kucku, ktorý posilnil svoju Prievidzu, ale aj Voeta, Szökeho, Pauscheka alebo Vojtka.

Slovan však bez uvedenia sumy zlomil slovenský transferový rekord, keď z Podbrezovej dotiahol Yirajanga, k nemu do stredu poľa Pokorného a na hrot Kuchareviča. Ivan v predsezónnom rozhovore potvrdil predbežnú dohodu s agentom Haraslína, Sparta si však celý čas myslela, že rokuje s jeho synom a až na konci Lukášov prestup zatrhla. No a príchod chorvátskeho stopéra Bologne Martina Erliča sa stane letným hitom ako festival Rubicon. VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Slovan

U nováčika sa nespoliehajú na romantickú predstavu o tom, že im ligu zachráni káder, ktorý si ju vykopal. Z mikrobusu posíl zaujal Pavol Bajza, Michal Sipľak, Filip Souček a bývalý riaditeľ TV Markíza Vašo Mika. Hnať východniarov bude samozrejme aj nováčikovská eufória.

Weiss má síce štvorgólový náskok z Ligy majstrov vo vrecku, v Prešove ale do hry poslal zostavu, ktorá rozjasala tribúny ešte pred výkopom. Odpoveďou na otázku, koľko stopérov Slovanu chýba, je Ignatenko s Lichým na tomto poste v základnej zostave. Prešov, ako sa na nováčika patrí, začal trémou, z ktorej ho vyslobodil gól Kuchareviča. Na ten rýchlo odpovedal na zadnej Regáli. Kelvin Ofori potom odštartoval sériu ex-spartakovcov. Hráč s číslom 97 si otvoril skóre u nového zamestnávateľa, ale tesne pred polčasom fauloval v šestnástke Savvidis. Trnovský penaltu výborne chytil. V druhom polčase začal akciu Stanislav Olejník, ťukol si to cez dvoch spoluhráčov a prehodil brankára Slovana. Olejník mal šancu aj na víťazný gól, ale jeho hlavičku Trnovský lapil. Weiss zareagoval, v 70. minúte poslal do hry 4 hráčov základnej zostavy, ale tým nezostáva nič iné, iba zagratulovať k prvej tohtosezónnej Weissovej tlačovkovej kritike. FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 3:0 4273 divákov V Spartaku sa po dlhých rokoch začala prestavba kádra. Klub by mohol celé leto organizovať rozlúčkové zápasy s hráčmi, ktorí ho opustili, na čele s trénerským štábom. Novým šéfom lavičky je Michal Ščasný, ktorý si okrem asistentov priniesol aj svoj herný systém.

Spartak dotiahol Taradudu, Koštrnu, Tomiča, Gonga a ďalšie zaujímavé mená, ale ako sa hovorí, chvíľu potrvá, kým si to sadne. Nesadlo si to v predkole Európskej ligy proti Hackenu, ktorého sa Spartak zbytočne zľakol. V Konferenčnej lige vycestoval na Maltu, kde sa chalani výborne opálili a chudobnou výhrou 2:1 proti miestnym upratovačom lehátok z rezortov potešili aspoň koeficient. Ten je ako prokurátor Kováčik, keď má konať. Nevidí.

Spartak nemohlo v prvom kole čakať nič príznačnejšie, ako Smetanov Ružomberok. To je niečo ako Hviezdoslavov Kubín, len netreba recitovať. Hostia zo severu Slovenska známi svojím pragmatickým futbalom už začali robiť videá na sociálne siete, z posíl zaujal napríklad Šulek z Trnavy. Stále sa však čaká na to, kto a kedy utrie z lavičiek na štadióne prach, ktorý si pamätá ešte Veľkú Moravu. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Ružomberok

Spartak očakávane nenastúpil v rovnakej zostave, ako vo štvrtok pri polpenzii na Malte. A možno aj dobre. Začal už ako to tradične proti Ružomberku býva, aktívne, ale na gól sa čakalo až do konca polčasu. To keď sa k Paurovi dostala odrazená lopta, nechal si ju v šestnástke padnúť a trafil to tak, že Tipos nechtiac začal vyplácať eurojackpot. Na druhý polčas si Spartak nechal dve akcie zápasu. Najprv po osi Holík - Moistrapishvilli - Azango, ktorý sa ocitol v takej šanci, ktorú ani on nemohol zahodiť. No a tretí pozdrav Smetanovi poslal spoza šestnástky Roman Procházka. Ako sa hovorí, titul si už Spartak môže prehrať len sám.

FK DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 1:1 4075 divákov Sú momenty v živote človeka, keď čakáte, že spoza rohu vyskočí Andy Kraus s Petrom Marcinom a všetkým vysvetlia, že DAC je vlastne len voľným pokračovaním seriálov Miazgovci a Susedia. Rok čo rok sa v klube, ktorý má všetky predpoklady na to, aby to robil naozaj dobre, dejú paranormálne javy. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Michalovce

Braňo Fodrek tak môže na Európu čakať ďalšiu sezónu. Z kádra mu zatiaľ odišiel Brunetti, Dimun alebo Andzouana, vrátil sa však Niarchos a zaujímavými posilami môžu byť okrem Grubera aj hráč, ktorý definuje pohárové úspechy klubu. Klemen Nemanič. Michalovce zatiaľ viac stratili, ako získali. S kariérou sa rozlúčil Igor Žofčák, s klubom Kyziridis s Marcinom a Taradudom. Príchody sú okrem Pauscheka zatiaľ veľkou neznámou, ale kým tam je Šoltis, budú to tie isté Michalovce, ako v minulej sezóne. Majú to však o to ťažšie, že na východe majú zrazu 2 súperov.

Ale začať ročník bodom zo Žitného ostrova, aj keď vás teda súper hlavne v druhom polčase tlačil ako čalamádu do sedem decového pohára, to nie je na škodu. V sobotu to ešte nebol ten DAC zo záveru minulej sezóny a v každej akcii tomu niečo chýbalo. Hostia, ktorí sa nechcú nechať zahanbiť a tiež predstavili nové dresy, otvorili skóre po krásnom signále z rohu. Centrovanú loptu sklepol Paulauskas Cottrelovi a ten vedel, v ktorom kúte má Felipe odložený jonťák.

Do polčasu sa išlo za stavu 0:1, ale v tom druhom zabrala taktika Kapanadzeho centrov na Dukanoviča. Pokus číslo 1 skončil na bočnej, pokus číslo 2 už Viktor upratal za Lukáča. Brankár hostí potom ešte čelil Kapanadzeho bombe od Komárna, ale body sa nakoniec delili. MFK Skalica - MŠK Žilina 0:0 613 divákov Úspechom Skalice v letnom prestupovom období je fakt, že udržala trénera Oulehlu. Z príchodov môže zaujať Marek Švec s Damiánom Barišom, odišiel napríklad Jano Vlasko. Inak ostalo v mužstve všetko pokope. To hostia mali väčšiu zábavu. Hubočana vyskúšajú nahradiť Filipom Kašom, Sauera Mišom Faškom a Jambora Lukášom Julišom. A Petra Rumana ešte pred prvým ostrým zápasom nahradil starý známy Pavol Staňo. Prvý test prišiel v Konferenčnej lige vonku na ihrisku Rakowu Čenstochová. A Pavol môže na 99% počítať s tým, čo sa hovorí v úvodnej zvučke Looney Tunes - To je vše, přátelé. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Žilina

Bola by škoda, ak by sme v prvom zápase Skalice videli niečo iné, ako 0:0. Aj keď pri tomto počasí, kedy sa Letňák premenil na open air aquapark, ste na strelenie gólu potrebovali nafukovacie rukávniky a koleso. Väčšina hráčov mala v zápase obuté intermediálky a tak sme si mohli vychutnať veľa vtipných momentov. Ten najlepší prišiel po tom, ako sa lopta zamotala do vody Junasovi a ten kým sa otočil, mal pred sebou Prokopa, ktorého nechtiac poslal k zemi. Miro Káčer dostal pri pokutovom kope aquaplaning a loptu poslal za štadión.

KFC Komárno - AS Trenčín 1:2 452 divákov Ak by hneď v prvom kole začal projekt Niké liga pomáha, mal by som tip na zápas klubov, ktoré túto pomoc potrebujú ako soľ. Komárno čaká asi ďalší polrok bez domáceho prostredia, Trenčín počas prestupového obdobia zaujal viac finančnými problémami. Ja byť Ivanom Galádom, program si na jeseň nerobím. Spoznali sme však hráča, ktorý sa na novú sezónu tešil najviac. Stopér KFC Martin Šimko totiž strelil prvý gól sezóny. Do siete svojho mužstva. Na ktorý odpovedal prvým gólom Komárna do siete Trenčína. Jednu tutovku hostí ešte stihol zblokovať a pri troche šťastia mohol pomýšľať na hetrik. Ale teda postupne. Chalani z Trenčína prišli a síce nevedia ako, ale domov odišli s tromi bodmi a kolotočom zadarmo. VIDEO: Zostrih zápasu Komárno - Trenčín

Šimko si do brány zrazil Kaluho strelu, ale o pár minút na gól reagoval po rohovom kope. Od toho momentu Komárno zápas ovládlo a zahadzovalo jednu šancu za druhou. Chudák Katič by si za to všetko, čo pochytal, zaslúžil voľný pondelok. V 70. minúte sa Yakubu v strede poľa zahral na Busquetsa a Suleimanovi poslal takú kolmicu, že by chalan mohol ísť maturovať z geometrie. Sami to načapoval pred brankára a trojbodový gól si na konto pripísal Sabljič.

FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 3:1 1008 divákov Fraška Dunajskej okrem iného spôsobila, že v Podbrezovej asi Košiciam tak skoro neodpustia, že sa na ich úkor dostali po hlasovaní klubov do Európy. Pre agentský klub bez ligových ambícií totiž nie je nič lepšie, ako predstaviť nový tovar potencionálnym kupcom. Domáci klub reagoval na odchod Koštrnu a Yirajanga Marcinom a Niňajom. Okrem nich už tradične doplnil zásoby mladých predajných legionárov. Hostia z východu zapísali zaujímavé posily. Madleňák s Dimunom sú ligou overení, Palacin mal registračku v Bilbau, Pejazic v Lecce. Teplákové súpravy vrátil Faško, Fabiš, Kenzhebek, Innocenti a Dalibor Takáč. Východniari v zápase KFL proti Nemanu Grodno viedli už 2:0, ale súper z rozbehnutej bieloruskej ligy nakoniec z Košíc odišiel s výhrou 3:2. A chytenou Kružliakovou penaltou zo záveru zápasu. Skuhravýball síce baví, ale tu by sa im hodil kúsok Gašparíka. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Košice

V Podbrezovej zaznamenal Skuhravého tím zlepšenie. Vedenie už nestratil, keďže žiadne nemal. A to aj napriek tomu, že bol dlho lepším mužstvom na ihrisku. Lenže Ivan Rehák videl v sobotu Katičov výkon a očividne by sa rád dostal do zostavy kola. A Podbrezovej stačilo využiť fakt, že obrana Košíc zatiaľ stojí za Sahibov sen z pumpy. Havrylenkov gól na 1:0 prišiel po tom, ako si ju domáci celú pekne pootvárali. Istotu na domáce kopačky dodala penalta Smékala, na ktorú ešte Jakúbek bombou zareagoval a znížil. Ale Rehák nedovolil Madleňákovi vyrovnať a zápas uzavrel po brejku na prázdu bránku Kujabi.



