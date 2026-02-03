Košičania chcú nadviazať na záver jesene. Chalani sú odhodlaní, povedal tréner

Päť príchodov, päť odchodov, 21 strelených gólov v príprave a jednoznačná ambícia zachrániť sa v najvyššej súťaži. Také je resumé zimného obdobia futbalistov FC Košice, ktorí odštartujú jarnú časť Niké ligy dôležitým zápasom proti Skalici.
Tréner Peter Černák si uvedomuje jeho dôležitosť, no zároveň pripomenul, že sa ním liga nekončí.
Košičania vstúpili do sezóny 2025/2026 s ambíciou nadviazať na účasť v skupine o titul, no od úvodu ročníka zaostávali. Prakticky od začiatku figurovali na spodných priečkach tabuľky a body na ich konto pribúdali iba veľmi pomaly.
Výsledkom boli dve trénerské zmeny, keď Romana Skuhravého nahradil František Straka, no ani pod jeho vedením sa situácia nezlepšila a pred záverom jesennej časti sa na striedačku postavil Peter Černák.
VIDEO: Tréner Košíc Peter Černák pred jarnou časťou
Po jeho príchode sa tím po dlhšom čase dvihol z posledného miesta. Jesennú časť uzavrel dvoma cennými víťazstvami - domácim nad lídrom tabuľky Slovanom Bratislava (2:0) a na ihrisku ďalšieho „namočeného“ Komárna (2:1).
Tieto výsledky zlepšili atmosféru v kabíne i medzi fanúšikmi a tím chce na úspešný záver jesene nadviazať od úvodu jarnej časti. V nej sa tabuľka tradične rozdelí na dve polovice (o titul a o udržanie sa, no dovtedy mužstvá odohrajú ešte po štyri zápasy.
Pre Košičanov bude dôležitý už ten najbližší - v sobotu 7. februára proti Skalici, ktorá figuruje na poslednom mieste o bod práve za FC.
Potrebujeme získavať body
„Vieme, v akej sme situácii. Sme radi, že nám vyšiel záver jesene, po ktorom môžeme reálne bojovať o záchranu. Tá je primárny cieľ. Uvedomujeme si, že Skalica je tesne za nami. My sa v prvom rade pozeráme na seba.
Potrebujeme získavať body. Naplánovali sme si niečo, čo by nám malo zaručiť udržanie sa v lige. Dôležitý zápas to bude, ale ním sa liga nekončí. Bude tam ešte dostatok zápasov. Bude to dôležité pre vstup do jarnej časti,“ uviedol tréner Černák.
Jeho tím si prípravu na jarnú časť spestril krátkym sústredením v Maďarsku. Absolvoval päť prípravných duelov, v ktorých si vysokými víťazstvami proti Slávii TU Košice, Monori či Liptovskému Mikulášu zvýšil sebavedomie.
„Príprava bola krátka a intenzívna. Prišlo niekoľko nových chalanov, ktorí správne zapadli do kabíny. Aj náš cieľ bol, aby ich adaptácia prebehla plynule. Myslím si, že sme dobre pripravení na jar a verím, že budeme úspešní,“ povedal obranca Dominik Kružliak.
Chceme sa zachrániť
V kádri nastalo viacero zmien, s ktorými je tréner Černák spokojný. „Myslím si, že sme dostatočne posilnili káder. Zároveň verím hráčom, ktorí sú v kabíne. Som spokojný s tým, ako tím vyzerá.
Máme to spočítané. Keď Terry (Westley, športový manažér, pozn.) prišiel do klubu, tak sme si zadefinovali, koľko bodov je potrebné získať. Verím, že to, čo sme vypočítali, bude stačiť. Chceme sa o to pobiť a zachrániť sa.
Máme to v hlave, je to náš interný cieľ a chceme sa toho držať,“ povedal Černák, ktorý verí, že tím sa vyhne bojom o záchranu.
V praxi by to znamenalo umiestnenie na lepšej než 11. priečke.
„Radi by sme sa dostali aj z barážovej priečky a verím, že sa aj dostaneme. Chalani sú odhodlaní, ukázali charakter. Sme takto nastavení a ideme za tým,“ netajil Černák. K splneniu cieľov v jarnej časti by mali pomôcť aj nové akvizície.
VIDEO: Športový riaditeľ FC Košice Terry Westley pred jarnou časťou
„Priviedli sme piatich nových hráčov a piati aj odišli. Stojí za tým veľký kus práce. Sme veľmi radi, že u nás ostáva Kevin (Dabrowski).
Mal obrovský vplyv na kabínu a na výkony v závere jesennej časti. Teší nás príchod Sebastiána Kóšu, ktorý prichádza na pozíciu stredného obrancu. Máme tam dvoch hráčov, ktorí majú po štyri žlté karty a hocikedy sa môžu vykartovať. Príchod nových hráčov znamená aj zvýšenie konkurencie.
Tejto myšlienky sme sa držali aj pri angažovaní Leonarda (Lukačeviča). Na ľavej strane máme silnú konkurenciu, ktorú predstavujú on a Matej Madleňák. Vytváranie gólových príležitostí je jedna z najťažších činností vo futbale, preto sme radi, že sme podpísali zmluvu s Edinom (Julardžijom).
Jeho výkony v príprave boli veľmi dobré. Filip Lichý je skúsený hráč, výborne stavaný a určite ho tréner Peter Černák efektívne využije,“ konštatoval Terry Westley.
Káder FC Košice
Brankári: Dávid Šípoš, Matúš Kira, Filip Kalanin, Maciej Kevin Dabrowski
Obrancovia: Ján Krivák, Tomáš Ďurko, Dominik Kružliak, Daniel Magda, Sebastián Kóša, Leonardo Lukačevič, Juraj Teplan
Stredopoliari: Milan Dimun, Dávid Gallovič, Edin Julardžija, Mátyás Kovács, Matej Madleňák, Marek Zsigmund, Miroslav Sovič, Emilian Metu, Matej Jakúbek, Osman Kakay, Filip Lichý
Útočníci: Karlo Miljanič, Vladimir Perišič, Milan Šimon Rehuš, Roman Čerepkai
Realizačný tím: športový riaditeľ: Terry Westley, hlavný tréner: Peter Černák, asistenti: Peter Šinglár, Jaroslav Kolbas, tréner brankárov: Jakub Kovalík
Zmeny v kádri:
Prišli: Edin Julardžija (FK Sarajevo), Leonardo Lukačevič (Altach), Sebastian Kóša (Zaragoza, hosťovanie), Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava, hosťovanie)
Odišli: Zyen Jones (Komárno), Adam Goljan (Púchov), Michal Domik (koniec hosťovania, Slávia TU Košice), Mario Pejazič (Borussia Dortmund B), Dominik Veselý (hosťovanie, Lokomotíva Košice), Michal Kováčik (hosťovanie, Lehota pod Vtáčnikom)
Výsledky prípravných zápasov FC Košice
Újpest - Košice - 2:1, gól Košíc: Perišič
Kazincbarcika - Košice 3:1, gól Košíc: Čerepkai
Liptovský Mikuláš - Košice 1:5, góly Košíc: Rehuš 2, Kovács, Sovič, Palacin
Monori - Košice 0:6, góly: Rehuš, Krivák, Perišič, Lukačevič, Takács (vl.), Polča
FC Košice - Slávia TU Košice 8:0, góly: Perišič 2, Gallovič, Čerepkai, Madleňák, Korijkov (vl.), Rehuš, Miljanič