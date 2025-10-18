Trenčín ukončil sériu prehier, no mal na viac. V nadstavenom čase zahodil pokutový kop

Momentka zo zápasu medzi AS Trenčín a MFK Skalica.
Momentka zo zápasu medzi AS Trenčín a MFK Skalica. (Autor: Facebook/MFK Skalica)
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 17:27 (aktualizované 18. okt 2025 o 17:45)
V nadstavenom čase sa blysol brankár Martin Junas.

Niké liga - 11. kolo

Trenčín - Skalica 1:1 (0:0)

Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong

Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Roszbeck, ŽK: Daniel, Suľa (obaja Skalica)

Trenčín: Húdok – Pavek (53. Skovajsa), Križan, Bessile, Brandis (77. Holúbek) – Fiala (61. Kasana), Yakubu, Khan – Kam (46. Ferdinan), Sabljič (77. Doesburg), Suleiman

Skalica: Junas – Šimko, Šuver, Černek, Gaži – Bariš, Mášik - Daniel, Pudhorocký (88. Ravas), Morong (91. Suľa) - Švec (70. Seitz)

BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica si v sobotnom dueli 11. kola Niké ligy podelili body za remízu 1:1. Trenčania ziskom bodu ukončili sériu štyroch prehier, Skalica nezvíťazila v treťom dueli za sebou.

Oba góly padli v Trenčíne po krídelných akciách. Najprv Adam Morong v 72. minúte premenil prízemnú prihrávku Erika Daniela a domáci v záverečnej desaťminútovke využili aktivitu Saniho Suleimana. Jeho center si pred bránkou našiel striedajúci Lukáš Skovajsa.

V nadstavenom čase sa ešte blysol brankár Skalice Martin Junas. Najprv predviedol dva zákroky na bránkovej čiare a následne si poradil aj s penaltou Jesseho Khana, ktorú rozhodca Peter Kráľovič nariadil po konzultácii so systémom VAR.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

