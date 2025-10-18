Trenčín ukončil sériu prehier, no mal na viac. V nadstavenom čase zahodil pokutový kop

Niké liga - 11. kolo
Trenčín - Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Roszbeck, ŽK: Daniel, Suľa (obaja Skalica)
Trenčín: Húdok – Pavek (53. Skovajsa), Križan, Bessile, Brandis (77. Holúbek) – Fiala (61. Kasana), Yakubu, Khan – Kam (46. Ferdinan), Sabljič (77. Doesburg), Suleiman
Skalica: Junas – Šimko, Šuver, Černek, Gaži – Bariš, Mášik - Daniel, Pudhorocký (88. Ravas), Morong (91. Suľa) - Švec (70. Seitz)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica si v sobotnom dueli 11. kola Niké ligy podelili body za remízu 1:1. Trenčania ziskom bodu ukončili sériu štyroch prehier, Skalica nezvíťazila v treťom dueli za sebou.
Oba góly padli v Trenčíne po krídelných akciách. Najprv Adam Morong v 72. minúte premenil prízemnú prihrávku Erika Daniela a domáci v záverečnej desaťminútovke využili aktivitu Saniho Suleimana. Jeho center si pred bránkou našiel striedajúci Lukáš Skovajsa.
V nadstavenom čase sa ešte blysol brankár Skalice Martin Junas. Najprv predviedol dva zákroky na bránkovej čiare a následne si poradil aj s penaltou Jesseho Khana, ktorú rozhodca Peter Kráľovič nariadil po konzultácii so systémom VAR.