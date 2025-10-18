ONLINE: AS Trenčín - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica dnes hrajú dohrávku zápasu 11. kola Niké ligy.
Trenčín je po 10. kolách na 6. mieste so ziskom 12 bodov. Z 10 odohraných zápasov má na konte 4 výhry a 6 prehier. Naposledy pred reprezentačnou prestávkou prehral v Michalovciach 0:2.
Skalica je na 9. mieste a na konte má 10 bodov. Z 10 odohraných zápasov má 2 výhry, 4 remízy a 4 prehry. Naposledy uhrala doma cennú remízu 1:1 s Dunajskou Stredou.
Naposledy sa tieto tímy stretli v máji tohto roka. Vtedy sa Trenčín po vlastnom góle Junasa a góle Saniho tešil z výhry 2:0.
Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
