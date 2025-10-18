ONLINE: AS Trenčín - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

AS Trenčín - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
AS Trenčín - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. okt 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z dohrávky zápasu 11. kola Niké ligy: AS Trenčín - MFK Skalica.

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica dnes hrajú dohrávku zápasu 11. kola Niké ligy.

ONLINE PRENOS: AS Trenčín - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
18.10.2025 o 15:30
11. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Roszbeck.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola NIKÉ ligy medzi AS Trenčín a MFK Skalica.

Trenčín je po 10. kolách na 6. mieste so ziskom 12 bodov. Z 10 odohraných zápasov má na konte 4 výhry a 6 prehier. Naposledy pred reprezentačnou prestávkou prehral v Michalovciach 0:2.

Skalica je na 9. mieste a na konte má 10 bodov. Z 10 odohraných zápasov má 2 výhry, 4 remízy a 4 prehry. Naposledy uhrala doma cennú remízu 1:1 s Dunajskou Stredou.

Naposledy sa tieto tímy stretli v máji tohto roka. Vtedy sa Trenčín po vlastnom góle Junasa a góle Saniho tešil z výhry 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

