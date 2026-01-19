Trenčín remizoval v prípravnom zápase s tímom zo Severného Macedónska

Záber zo zápasu FC Struga - AS Trenčín (Autor: AS Trenčín)
TASR|19. jan 2026 o 17:54
Trenčania sa nachádzajú na sústredení v Turecku.

Prípravný zápas

FC Struga - AS Trenčín 2:2 (1:0)

Góly Trenčína: 59. Holúbek, 71. Fiala

Futbalisti AS Trenčín remizovali v pondelok v prvom prípravnom dueli na sústredení v tureckom Beleku s druhým tímom severomacedónskej ligy FC Struga 2:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 17:54
