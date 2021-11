Nerodil sa ľahko. Trenčín ukončil viac ako trojmesačné čakanie na domáci triumf

"V prvom polčase sme boli lepší a zaslúžene dali dva góly. Po zmene strán sme ešte zvýšili náskok, no po treťom góle sme z nejakého neznámeho dôvodu akoby dostali strach, že môžeme stratiť niečo, čo ešte nemáme. Prestali sme hrať aktívne, začali sme byť bojazliví na lopte aj v defenzíve. Aj súper niečo zmenil a my sme na to nereagovali najlepším spôsobom," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii domáci kouč Hlinka a doplnil:

Kým Trenčania v piatok ukončili nepriaznivú sériu domácich duelov, hostia z Michaloviec zaznamenali už štvrtý fortunaligový duel bez triumfu a tretiu prehru za sebou.

"Veríme, že sa to po reprezentačnej prestávke zmení. Verím, že to pôjde k lepšiemu a je to len otázka času. Pracujeme na tom, toto družstvo je dobre nastavené. Musíme však začať strieľať viac gólov," komentoval vo videu na oficiálnom webe AS Trenčín kouč Zemplínčanov Miroslav Nemec.

Zmena taktiky takmer vyšla

Jeho zverenci sú v priebežnej tabuľke na 7. priečke, plný bodový zisk zaznamenali naposledy v úvode októbra doma proti Žiline.