ONLINE: AS Trenčín - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a FC Košice dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.11.2025 o 15:30
14. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Čajka, Vass.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo 14. kola Niké ligy medzi AS Trenčín a FC Košice.
AS Trenčín mali pomerne úspešný vstup do sezóny, ale v posledných týždňoch patria medzi najhoršie tímy ligy. Trenčania nevyhrali od konca augusta a počas tohto obdobia si pripísali iba 1 bod. Vďaka dobrému vstupu do sezóny im však naďalej patrí 8. miesto v tabuľke.
FC Košice sú od začiatku sezóny na poslednom mieste tabuľky. Táto zlá forma stála pozíciu trénera Romana Skuhravého, ktorého nahradil skúsený český kormidelník František Straka. Ten si síce pripísal na úvod víťazstvo proti Michalovciam, ale následne prišli 3 prehry a košičania sa tak stále neodlepili zo spodu tabuľky a na predposledný Prešov strácajú 5 bodov
V prvom vzájomnom zápase v 3. kole na pôde Košíc zvíťazil Trenčín 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body