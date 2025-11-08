Utrápené výkony Košíc pokračujú. Na pôde Trenčína natiahli sériu prehier

Momentka zo zápasu Trenčín - Košice
Momentka zo zápasu Trenčín - Košice (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 17:29
ShareTweet2

Tím z východu prehral štvrtýkrát v rade.

Niké liga - 14. kolo

AS Trenčín - FC Košice 2:0 (1:0)

Góly: 44. Sabijič, 68. Suleiman

Rozhodovali: Ziemba – Čajka, Vass. ŽK: Mathurin, Kranthove, Hájovský - Kovács, Metu, Perišič

Trenčín: Katič – Skovajsa, Križan (24. Kranthove), Bessile, Holúbek – Yakubu – Kasana (52. Hájovský), Bazdarič – Kam (80. Adamkovič), Sabljič, Mathurin (46. Suleiman)

Košice: Kalanin – Ďurko, Dimun, Kružliak (56. Teplan) – Kovács (46. Kakay), Gallovič, Metu (46. Zsigmund), Madleňák – Miljanič (46. Jones), Perišič, Čerepkai

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 14. kole Niké ligy nad Košicami 2:0 a po siedmich ligových zápasoch dokázali naplno bodovať.

O piaty tohtosezónny triumf sa postarali v 44. minúte Franko Sabijič a v 68. minúte Sani Suleiman.

Domáci sa v neúplnej tabuľke posunuli na siedme miesto, hostia zostávajú naďalej na poslednom mieste po štvrtej prehre za sebou.

Trenčania boli v prvom polčase aktívnejším tímom, tesne pred polčasovou prestávkou ich poslal do vedenia Sabijič. Po prestávke Košice síce zabrali, ale trojbodovú poistku zaistil domácim Suleiman.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu Trenčín - Košice
    Momentka zo zápasu Trenčín - Košice
    Utrápené výkony Košíc pokračujú. Na pôde Trenčína natiahli sériu prehier
    dnes 17:29|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Utrápené výkony Košíc pokračujú. Na pôde Trenčína natiahli sériu prehier