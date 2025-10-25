ONLINE: AS Trenčín - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a KFC Komárno dnes hrajú dohrávku zápasu 12. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
25.10.2025 o 15:30
12. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
V 12. kole Niké ligy hostí Trenčín Komárno. Úvodný výkop je na programe o 15:30.
Trenčín sa nachádza na 6. mieste, na konte má 13 bodov. V lige zvíťazil naposledy 30. augusta, keď zdolal Prešov 3:2. Po štyroch prehrách za sebou sa mu v minulom kole podarilo aspoň remizovať, body si delil so Skalicou po výsledku 1:1.
Komárnu patrí 9. priečka so ziskom 11 bodov. Oproti ôsmej Skalici, ktorá má taký istý počet bodov, má zápas k dobru. Komárno vyhralo dva z uplynulých piatich duelov, dvakrát remizovalo a jedenkrát prehralo. V minulom kole Komárno zdolalo Ružomberok 1:0 gólom Tamása.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body