Vydarená sezóna Komárna pokračuje. Po triumfe v Trenčíne poskočilo do hornej šestky

Futbalisti KFC Komárno.
Futbalisti KFC Komárno. (Autor: SITA)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 17:23
ShareTweet1

Jediný gól zápasu padol z pokutového kopu.

Niké liga - 12. kolo

Trenčín - Komárno 0:1 (0:0)

Gól: 62. Šmehyl (z 11 m)

Rozhodcovia: Sučka - Štofik, Košecký, ŽK: Križan, Baždarič, Holúbek, Suleiman - Tamás, Špiriak, ČK: 85. Suleiman po 2. ŽK.

Trenčín: Húdok - Skovajsa (82. Brandis), Križan, Bessile, Holúbek (82. Adamkovič) - Yakubu, Baždarič (46. Kasana) - Kam (46. Mathurin), Khan, Suleiman - Sabljič (72. Doesburg)

Komárno: Száraz - Šmehyl (89. Palán), Špiriak, Šimko, Pillár, Rudzan - Krčík, Žák, Mashike Sukisa (75. Ganbold), Ožvolda (83. Boďa) - Tamás (75. Kiss)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín nezvíťazili už v šiestom zápase Niké ligy za sebou.

V sobotnom stretnutí 12. kola doma podľahli hráčom KFC Komárno 0:1 a v tabuľke klesli na priebežnú siedmu priečku. Ich sobotňajší súper poskočil na šieste miesto.

Duel v Trenčíne bol relatívne vyrovnaný a vyzeralo to, že smeruje ku bezgólovej remíze.

Po hodine hry však domáci brankár Alex Húdok fauloval útočiaceho Nándora Tamása a rozhodca nariadil pokutový kop.

Ten s prehľadom premenil Šimon Šmehyl a zariadil druhý triumf Komárna za sebou.

Hlas po stretnutí

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Hrali sme tretí zápas v priebehu týždňa a zo skúseností vieme, že je to extrémne náročné. Na regeneráciu sme mali iba dva dni. Dnes sme vôbec neboli dominantní a verní nášmu štýlu. Neboli sme silní na lopte a nefungovala nám ani výstavba. Nedostávali sme sa ani do koncovky, pretože nám chýbala súhra medzi hráčmi. Pokiaľ si nevypracujeme dostatok šancí na skórovanie, potom to pre nás bude náročné každý víkend.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Košice nedokázali pridať ďalšiu výhru pod novým trénerom. Doma podľahli Podbrezovej
    dnes 19:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Vydarená sezóna Komárna pokračuje. Po triumfe v Trenčíne poskočilo do hornej šestky