Vydarená sezóna Komárna pokračuje. Po triumfe v Trenčíne poskočilo do hornej šestky

Niké liga - 12. kolo
Trenčín - Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 62. Šmehyl (z 11 m)
Rozhodcovia: Sučka - Štofik, Košecký, ŽK: Križan, Baždarič, Holúbek, Suleiman - Tamás, Špiriak, ČK: 85. Suleiman po 2. ŽK.
Trenčín: Húdok - Skovajsa (82. Brandis), Križan, Bessile, Holúbek (82. Adamkovič) - Yakubu, Baždarič (46. Kasana) - Kam (46. Mathurin), Khan, Suleiman - Sabljič (72. Doesburg)
Komárno: Száraz - Šmehyl (89. Palán), Špiriak, Šimko, Pillár, Rudzan - Krčík, Žák, Mashike Sukisa (75. Ganbold), Ožvolda (83. Boďa) - Tamás (75. Kiss)
TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín nezvíťazili už v šiestom zápase Niké ligy za sebou.
V sobotnom stretnutí 12. kola doma podľahli hráčom KFC Komárno 0:1 a v tabuľke klesli na priebežnú siedmu priečku. Ich sobotňajší súper poskočil na šieste miesto.
Duel v Trenčíne bol relatívne vyrovnaný a vyzeralo to, že smeruje ku bezgólovej remíze.
Po hodine hry však domáci brankár Alex Húdok fauloval útočiaceho Nándora Tamása a rozhodca nariadil pokutový kop.
Ten s prehľadom premenil Šimon Šmehyl a zariadil druhý triumf Komárna za sebou.
Hlas po stretnutí
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Hrali sme tretí zápas v priebehu týždňa a zo skúseností vieme, že je to extrémne náročné. Na regeneráciu sme mali iba dva dni. Dnes sme vôbec neboli dominantní a verní nášmu štýlu. Neboli sme silní na lopte a nefungovala nám ani výstavba. Nedostávali sme sa ani do koncovky, pretože nám chýbala súhra medzi hráčmi. Pokiaľ si nevypracujeme dostatok šancí na skórovanie, potom to pre nás bude náročné každý víkend.“