ONLINE: AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
29.11.2025 o 18:00
16. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri tomto online textovom prenose! V rámci 16. kola Niké ligy si zmeria sily AS Trenčín proti DAC 1904 Dunajská Streda. Trenčania majú Dunajskostredčanom čo vracať, keďže prvý vzájomný zápas pre nich nedopadol ideálne a prehrali 1:4.
AS Trenčín: Futbalisti spod hradu Matúša Čáka po výhre nad Košicami naposledy podľahli lídrovi zo Žiliny 1:4. O ich jediný gól sa z penalty postaral Skovajsa. V tabuľke patrí Trenčanom deviata priečka a na konte majú 16 bodov. Najlepším strelcom je Sani Suleiman s troma presnými zásahmi. Rovnaký počet gólov má aj Molik Khan.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajskostredčania po troch výhrach po sebe remizovali s Prešovom 0:0. Aktuálne sa nachádzajú na treťom mieste so ziskom 29 bodov. Až osem strelených gólov má Viktor Djukanović, ktorý je aj druhým najlepším strelcom celej súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body