ONLINE: Toulouse FC - Stade Brest dnes, Ligue 1 LIVE (Mário Sauer)

TOULOUSE. Futbalisti Toulouse FC a Stade Brest dnes hrajú zápas 2. kola nového ročníka Ligue 1 2025/2026. Zápas hostí Stadium de Toulouse.
V drese domácich by mal nastúpiť slovenský záložník Mário Sauer, ktorý prišiel do Francúzska v lete z MŠK Žilina.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Toulouse FC - Stade Brest dnes (Ligue 1 2025/2026, 2. kolo, Mário Sauer, nedeľa, LIVE)
Ligue 1 McDonald’s 2025/2026
24.08.2025 o 17:15
2. kolo
Toulouse
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Brest
Prehľad
Rozhodca: Dechepy – Le Tellier, Haulbert.
Prenos
STADE BRESTOIS 29
Brest, který v loňské sezoně skončil až devátý, zahájil tu novou těžkým soubojem s Lille. Doma se nakonec postaral o pořádnou přestřelku, v níž padlo rovnou šest gólu. Duel však vítěze stejně nepoznal. Výsledek 3:3 se ale rodil velmi zajímavě. Lille vedlo ve 26. minutě už 2:0, ale Kamory Doumbia orámoval poločasovou přestávku dvěma góly a srovnal na 2:2. Hosty sice vrátil do vedení Ngalayel Mukau, ale konečný výsledek se postaral obránce Julien Le Cardinal, který se za Brestois trefil vůbec poprvé.
Brest, který v loňské sezoně skončil až devátý, zahájil tu novou těžkým soubojem s Lille. Doma se nakonec postaral o pořádnou přestřelku, v níž padlo rovnou šest gólu. Duel však vítěze stejně nepoznal. Výsledek 3:3 se ale rodil velmi zajímavě. Lille vedlo ve 26. minutě už 2:0, ale Kamory Doumbia orámoval poločasovou přestávku dvěma góly a srovnal na 2:2. Hosty sice vrátil do vedení Ngalayel Mukau, ale konečný výsledek se postaral obránce Julien Le Cardinal, který se za Brestois trefil vůbec poprvé.
TOULOUSE FC
Toulouse v loňské sezoně skončilo na 10. místě, ovšem hned v prvním kole si vyšláplo na favorita, když porazilo domácí Nice, které se loni umístilo na 4. pozici, hubeným výsledkem 1:0. O vítěznou trefu se postaral až v 89. minutě 33lety obránce Djibril Sidibé, který se za Les Violets trefil v soutěžním utkání vůbec poprvé. jelikož ještě pokračuje přestupové období, tak mezi prvním a druhým kolem Toulouse pustilo do Arábie Vincenta Sierra a do svého kádru přivedlo 18letého argentinského útočníka Juliana Vignola.
Toulouse v loňské sezoně skončilo na 10. místě, ovšem hned v prvním kole si vyšláplo na favorita, když porazilo domácí Nice, které se loni umístilo na 4. pozici, hubeným výsledkem 1:0. O vítěznou trefu se postaral až v 89. minutě 33lety obránce Djibril Sidibé, který se za Les Violets trefil v soutěžním utkání vůbec poprvé. jelikož ještě pokračuje přestupové období, tak mezi prvním a druhým kolem Toulouse pustilo do Arábie Vincenta Sierra a do svého kádru přivedlo 18letého argentinského útočníka Juliana Vignola.
V loňské sezoně oba vzájemné duely ovládl Brest (2:0 a 4:2), který s Toulouse naposledy prohrál v roce 2013. Od té doby spolu oba celky sehrály celkem osm duelů, v nichž pětkrát vyhrál Brest, a třikrát zápas skončil remízou.
Zdravím všechny fanynky a fanoušky fotbalu! Ligue 1 se nám rozjela, a pokračuje její druhé kolo, v němž se utká Toulouse s Brestem!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:15.