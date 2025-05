ONLINE: Tottenham Hotspur - Manchester United dnes, Európska liga LIVE (finále)

Manchester United:

Rudí Ďáblové za sebou mají naprosto tragickou sezónu v Premier League. Zde jim kolo před koncem patří až šestnáctá příčka. Obrat nepřineslo ani odvolání nizozemského manažera Erika ten Haga, kterého na začátku listopadu nahradil Rúben Amorim ze Sportingu Lisabon. V lize se výsledky spíše ještě zhoršily. Klubu se ale paradoxně dařilo v Evropské lize, jejíž vítěz si zajistí kvalifikaci do LM. Ve vyřazovacích bojích už celek z Manchesteru začal evropskou soutěž upřednostňovat. V rámci domácí PL tak z posledních osmi duelů uhrál pouze dvě remízy. Naposledy prohrál v pátek 0:1 na Chelsea.



To v Evropské lize byly výkony odlišné. V ligové fázi United obsadili třetí místo, když si připsali pět výher a tři remízy. V osmifinále vyřadili španělský Real Sociedad po výsledcích 1:1 venku a 4:1 doma. Obrovské drama přineslo čtvrtfinále s francouzským Lyonem. Po remíze ve Francii 2:2 neudržel Manchester na Old Trafford poločasové vedení 2:0 a tak se muselo do prodloužení. V něm Lyon i přesto, že hrál od 89. minutě o deseti, odskočil na stav 4:2 a vypadalo to na konec slavného anglického celku. Domácím se však podařilo v závěrečných deseti minutách vyrovnat a v nastavení dokonal obrat Harry Maguire. Semifinále proti španělskému Bilbau, které bojovalo o možnost zahrát si finále na vlastním stadionu, pak vyšlo rudým parádně. Ze San Mamés si přivezli výhru 3:0 a v domácí odvetě pak díky skvělému finiši zvítězili 4:1.



Posledních 5 zápasů Man. Utd:

Bilbao – Man. Utd. 0:3 (EL)

Brendford – Man. Utd. 4:3

Man. Utd. – Bilbao 4:1 (EL)

Man. Utd. – West Ham 0:2

Chelsea – Man. Utd. 1:0