Chrbát mu bude kryť Dúbravka. Český brankár podpísal v Tottenhame novú zmluvu

Antonín Kinský
Antonín Kinský (Autor: Tottenham Hotspur)
ČTK|30. jún 2026 o 17:17
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Cítim od klubu dôveru, hovorí.

Český futbalový gólman Antonín Kinský podpísal novú viacročnú zmluvu v Tottenhame. Londýnsky celok to oznámil na internete.

Podľa anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten pôvodný mu končil v roku 2031.

V prípade očakávaného letného odchodu Taliana Guglielma Vicaria by mal byť Kinský brankárskou jednotkou "Kohútov", kryť chrbát mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.

"Mám radosť, cítim od klubu dôveru. Keď som pred 18 mesiacmi prišiel, chcel som sa pobiť o miesto, aby som mohol tento dres nosiť každý týždeň. Už sa neviem dočkať toho, čo nás spoločne čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch," uviedol Kinský po podpise zmluvy.

Kinský prestúpil do Tottenhamu pred rokom a pol z pražskej Slavie za sumu okolo 12,5 milióna libier. Po nádejnom začiatku angažmánu sa jeho pozícia oslabila a cez Vicaria sa takmer nedostával do brány.

Martin Dúbravka v drese Tottenhamu
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Na konci uplynulej sezóny mal Talian zdravotné problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šancu a dvadsaťtriročný gólman spoľahlivými výkonmi pomohol Tottenhamu k záchrane v Premier League.

"Toni bol počas posledných siedmich ligových zápasov neuveriteľný, bol absolútne kľúčovým hráčom. Som nadšený, že spojil svoju budúcnosť s klubom. Novú zmluvu si zaslúžil nielen svojimi výkonmi, ale aj profesionálnym prístupom a túžbou neustále sa zlepšovať. Stále je to mladý brankár s veľkým potenciálom, v Tottenhame sa môže stať jedným z najlepších gólmanov Európy, "povedal De Zerbi.

Ešte v polovici marca to pritom vyzeralo, že Kinského angažmán v Tottenhame je pri konci. Pod vtedajším trénerom Igorom Tudorom dostal šancu v stretnutí Ligy majstrov na ihrisku Atlética Madrid, po veľkých chybách ale bol už v 17. min vystriedaný za stavu 3:0 pre domácich, ktorí napokon zvíťazili 5:2.

Bývalý brankár Pardubíc alebo Vyškova odchytal za "Kohútov" zatiaľ 20 súťažných stretnutí a udržal šesť čistých kont.

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    Antonín Kinský
    Antonín Kinský
    Chrbát mu bude kryť Dúbravka. Český brankár podpísal v Tottenhame novú zmluvu
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