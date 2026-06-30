Chrbát mu bude kryť Dúbravka. Český brankár podpísal v Tottenhame novú zmluvu

Český futbalový gólman Antonín Kinský podpísal novú viacročnú zmluvu v Tottenhame. Londýnsky celok to oznámil na internete.
Podľa anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten pôvodný mu končil v roku 2031.
V prípade očakávaného letného odchodu Taliana Guglielma Vicaria by mal byť Kinský brankárskou jednotkou "Kohútov", kryť chrbát mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.
"Mám radosť, cítim od klubu dôveru. Keď som pred 18 mesiacmi prišiel, chcel som sa pobiť o miesto, aby som mohol tento dres nosiť každý týždeň. Už sa neviem dočkať toho, čo nás spoločne čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch," uviedol Kinský po podpise zmluvy.
Kinský prestúpil do Tottenhamu pred rokom a pol z pražskej Slavie za sumu okolo 12,5 milióna libier. Po nádejnom začiatku angažmánu sa jeho pozícia oslabila a cez Vicaria sa takmer nedostával do brány.
Na konci uplynulej sezóny mal Talian zdravotné problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šancu a dvadsaťtriročný gólman spoľahlivými výkonmi pomohol Tottenhamu k záchrane v Premier League.
"Toni bol počas posledných siedmich ligových zápasov neuveriteľný, bol absolútne kľúčovým hráčom. Som nadšený, že spojil svoju budúcnosť s klubom. Novú zmluvu si zaslúžil nielen svojimi výkonmi, ale aj profesionálnym prístupom a túžbou neustále sa zlepšovať. Stále je to mladý brankár s veľkým potenciálom, v Tottenhame sa môže stať jedným z najlepších gólmanov Európy, "povedal De Zerbi.
Ešte v polovici marca to pritom vyzeralo, že Kinského angažmán v Tottenhame je pri konci. Pod vtedajším trénerom Igorom Tudorom dostal šancu v stretnutí Ligy majstrov na ihrisku Atlética Madrid, po veľkých chybách ale bol už v 17. min vystriedaný za stavu 3:0 pre domácich, ktorí napokon zvíťazili 5:2.
Bývalý brankár Pardubíc alebo Vyškova odchytal za "Kohútov" zatiaľ 20 súťažných stretnutí a udržal šesť čistých kont.