Klub viedol dve desaťročia. Zomrel bývalý majiteľ a prezident Chelsea

Vo veku 94 rokov zomrel Ken Bates, bývalý majiteľ a prezident anglického futbalového klubu FC Chelsea. V roku 1982 ho kúpil za jednu libru.
Vo funkcii prezidenta pôsobil celkovo 22 rokov. V roku 2003 predal Chelsea ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi.
„S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Kena Batesa, bývalého majiteľa a prezidenta Chelsea. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke Suzannah, rodine a priateľom.
Ken Bates vždy odhodlane bojoval za Chelsea aj v ťažkých časoch a nasmeroval ju k zisku cenných trofejí,“ uviedol londýnsky klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.