Klub viedol dve desaťročia. Zomrel bývalý majiteľ a prezident Chelsea

Ken Bates
Ken Bates (Autor: Chelsea FC)
TASR|11. júl 2026 o 16:39
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Dožil sa 94 rokov.

Vo veku 94 rokov zomrel Ken Bates, bývalý majiteľ a prezident anglického futbalového klubu FC Chelsea. V roku 1982 ho kúpil za jednu libru.

Vo funkcii prezidenta pôsobil celkovo 22 rokov. V roku 2003 predal Chelsea ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi.

„S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Kena Batesa, bývalého majiteľa a prezidenta Chelsea. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke Suzannah, rodine a priateľom.

Ken Bates vždy odhodlane bojoval za Chelsea aj v ťažkých časoch a nasmeroval ju k zisku cenných trofejí,“ uviedol londýnsky klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.

Premier League

    Ken Bates
    Ken Bates
    Klub viedol dve desaťročia. Zomrel bývalý majiteľ a prezident Chelsea
    dnes 16:39
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