Manchester United posilňuje stred poľa. Za novú akvizíciu zaplatí 50 miliónov libier

Andrey Santos z Chelsea zastavuje sklzom Ria Ngumohu z Liverpoolu.
Andrey Santos z Chelsea zastavuje sklzom Ria Ngumohu z Liverpoolu. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. júl 2026 o 15:47
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Londýnsky klub bude mať nárok na desať percent z ďalšieho predaja.

Anglický futbalový klub Manchester United sa dohodol s FC Chelsea na prestupe Brazílčana Andreya Santosa do tretieho tímu uplynulej sezóny Premier League za 50 miliónov libier.

„Červení diabli“ zaplatia za 22-ročného stredopoliara 48 miliónov libier, zvyšné dva milióny doplatia v bonusoch.

Londýnsky klub bude mať nárok na desať percent z prípadného ďalšieho predaja. Santos už dostal povolenie absolvovať lekársku prehliadku.

United sa snažili posilniť najmä v strede poľa po odchode Casemira a dlhodobom zranení Manuela Ugarteho.

Podľa portálu bbc.com si tím Michaela Carricka robil zálusk na Elliota Andersona a Mateusa Fernandesa, no tí uprednostnili prestup do Manchestru City, respektíve Tottenhamu.

Dvadsaťnásobnému anglickému majstrovi chýba na začiatku letnej prípravy aj Kobbie Mainoo, ktorý bojuje s národným tímom na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Premier League

    Andrey Santos z Chelsea zastavuje sklzom Ria Ngumohu z Liverpoolu.
    Andrey Santos z Chelsea zastavuje sklzom Ria Ngumohu z Liverpoolu.
    Manchester United posilňuje stred poľa. Za novú akvizíciu zaplatí 50 miliónov libier
    dnes 15:47
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