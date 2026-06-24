Pred týždňom bol na infúziách, dnes je vo veľkoklube. Taká ponuka sa nedala odmietnuť, tvrdí Dúbravka

Krátko bol jednou nohou v Evertone, skončil na infúziách a ešte v nedeľu sa pripravoval na cestu do Krakova. O necelých 48 hodín už podpisoval zmluvu v Londýne, absolvoval fotografovanie v novom drese a plnil mediálne povinnosti.
Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka zostáva aj vo veku 37 rokov súčasťou najprestížnejšej ligy sveta. A nie hocikde.
S klubom Tottenham Hotspur sa dohodol na ročnej zmluve s opciou a otvorí ďalšiu kapitolu pozoruhodného príbehu, ktorý už dávno prekonal predstavu, že slovenský brankár nemá v najťažšej lige sveta šancu uspieť.
„Všetko sa to udialo veľmi rýchlo, bol to najrýchlejší prestup v mojej kariére,“ uviedol pre futbalsfz.sk žilinský odchovanec Martin Dúbravka.
Spájali ho s Prahou
Ešte minulý týždeň pritom všetko nasvedčovalo tomu, že zamieri do iného premierligového klubu. V uplynulej sezóne chytal za Burnley, no ani jeho skvelé výkony nezachránili mužstvo od zostupu. Jeho meno sa okamžite začalo spájať s viacerými záujemcami vrátane českých veľkoklubov Sparta Praha a Slavia Praha. Dúbravka sa však netajil tým, že ak dostane príležitosť, rád by zostal v anglickej najvyššej súťaži.
A tá prišla.
„Bol som v rokovaní s Evertonom. Minulý týždeň som tam mal ísť na zdravotné previerky, ale v pondelok som dostal vysoké teploty. Skončil som v nemocnici na infúziách, dostal som antibiotiká a tak sme ich museli odložiť. Mal som tam letieť v nedeľu,“ približoval udalosti posledných dní Martin.
Plán bol jasný. Napokon sa však zmenil v priebehu niekoľkých hodín.
„V piatok sa zrazu ozval Tottenham a prejavil záujem. V sobotu však bolo ticho a tak som sa pripravoval na odchod do Krakowa, odkiaľ som mal letieť do Evertonu. Všetko sa definitívne zmenilo v nedeľu na obed a namiesto do Krakowa som sa v pondelok presunul do Bratislavy, odkiaľ som letel do Londýna na testy. Už v utorok som podpísal kontrakt, absolvoval som všetky možné fotenia a mediálne povinnosti,“ pokračoval slovenský brankár.
Slovenský priekopník
Ani vo chvíli, keď sa mu otvorili dvere do Tottenhamu, nezabudol na korektnosť druhej strany.
VIDEO: Zostrih najlepších zákrokov Martina Dúbravku
„Som veľmi rád, som plný očakávania z toho všetkého, veď sa to zomlelo prakticky v priebehu jedného dňa. Evertonu som sa ospravedlnil, bolo mi to ľúto, pretože boli skutočne veľmi korektní, všetko išlo s nimi super, ale taká ponuka ako je Tottenham sa nedala odmietnuť.“
Dúbravka sa počas rokov stal priekopníkom slovenských brankárov v Premier League. Ako prvý zmenil mýty o tom, že brankár zo Slovenska nemá v najťažšej lige sveta šancu. Dodnes zostáva jediným slovenským brankárom, ktorý sa v Premier League stal jasnou jednotkou a vybudoval si tam veľmi dobré meno.
Do Spurs prichádza ako voľný hráč. V Anglicku sa skloňuje, že by mal plniť úlohu dvojky za českým brankárom Antonínom Kinským. Dúbravka však situáciu vníma realisticky.
Súboj s Čechom
„Mám 37 rokov a v tomto veku nemôžem očakávať, že dostanem ponuku jednotky v niektorom z klubov Premier League. Ale uvidíme, ako to všetko napokon bude. Momentálne sa teším, že som hráčom Spurs. Je to pre mňa veľká výzva.“
Dúbravka je Slovák, Kinský Čech. Prvý z nich zamieril do Premier League z pražskej Sparty, druhý prišiel do Anglicka z pražskej Slavie. Jeden sa vo veku 37 rokov pomaly blíži k záveru kariéry, druhý ju vo veľkom futbale len naplno rozbieha.
Podľa portálu Transfermarkt má káder Tottenhamu hodnotu približne 700 miliónov eur. Napriek tomu sa londýnsky klub v uplynulej sezóne trápil. V Premier League si záchranu zabezpečil až v poslednom kole a výrazný podiel na tom mal práve brankár Antonín Kinský.
Mladý Čech však zažil aj náročné chvíle. V zápase Ligy majstrov proti Atléticu Madrid inkasoval dva veľmi lacné góly, pod ktoré sa výrazne podpísali jeho vlastné chyby. Aj tie ukázali, že napriek veľkému talentu stále zbiera skúsenosti na najvyššej úrovni.
Za sebou má pôsobenie v Newcastle United, Manchester United a naposledy Burnley. Teraz pridáva do svojho životopisu ďalšie veľké meno.
V januári oslávil 37. narodeniny a bol najstarším brankárom, ktorý aktuálne chytá v Premier League. Aj v rámci piatich najlepších európskych líg patril v uplynulej sezóne 2025/26 medzi najstarších aktívnych brankárov, čo robí jeho výkony ešte obdivuhodnejšími.
Takmer dvesto zápasov
Práve v Burnley predvádzal výkony, ktoré pútali pozornosť celej ligy. V Premier League zaznamenal najviac úspešných zákrokov spomedzi všetkých brankárov, napriek tomu jeho už bývalý klub zostúpil do nižšej súťaže.
Dúbravkova dlhovekosť pritom nie je náhodná. V rozhovore pre Sportnet v minulosti prezradil svoj každodenný režim, ktorý mu pomáha udržiavať sa vo výbornej kondícii.
„Po zobudení si dám ihneď ľadovú sprchu, asi na dve minúty. Po každom tréningu podstúpim strečing. Bez toho to nejde. A potom zopakujem.“
Možno aj preto pôsobí stále tak sviežo.
V anglickej Premier League doteraz nastúpil na 197 zápasov. Zo slovenských futbalistov ich má na konte viac iba Martin Škrtel, ktorý odohral 242 stretnutí.