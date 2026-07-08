Po konci v Reale Madrid mieri do Premier League. Cítim veľkú zodpovednosť, hovorí Španiel

Španiel Alvaro Arbeloa sa stal novým trénerom anglického Fulhamu. Niekdajší hráč Liverpoolu viedol naposledy Real Madrid, teraz nahradil v západnom Londýne portugalského kouča Marca Silvu. V klube podpísal trojročnú zmluvu.
Bývalý obranca zažil v Reale úspešnú hráčsku kariéru, keď dvakrát vyhral Ligu majstrov. Na lavičke španielskeho giganta sa mu darilo už menej.
V januári nahradil Xabiho Alonsa, no prehral niekoľko dôležitých zápasov v lige a v LM vypadol vo štvrťfinále. Real tak ukončil druhú sezónu za sebou bez trofeje.
Arbeloa odohral za Liverpool 66 zápasov a vo West Hame United strávil jednu sezónu. Teraz preberie káder iného londýnskeho klubu.
„Cítim veľkú zodpovednosť. Je mi cťou, že môžem začať novú etapu práve vo Fulhame, najstaršom klube v Londýne,“ uviedol 43-ročný Arbeloa podľa oficiálnej stránky „chalupárov“.
Fulham obsadil v minulom ročníku PL 11. miesto. Silva ukončil svoje päťročné pôsobenie a stal sa koučom Benficy Lisabon.