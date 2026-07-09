Nový štadión ManUnited má prekonať Wembley. Máme jedinečnú príležitosť, hovorí riaditeľka

Anglický futbalový klub Manchester United odhalil podrobnosti o svojom novom štadióne, ktorý by mal mať kapacitu 100.000 miest.
Nový stánok „červených diablov“ by mal stáť približne 350 metrov severozápadne od súčasného štadióna Old Trafford, ktorý je domovom mužstva od roku 1910.
Podľa klubu by ako súčasť širšej štvrte okolo štadióna mohlo vzniknúť 48.000 nových pracovných príležitostí, 15.000 nových domov a ročný zisk pre britskú ekonomiku by predstavoval viac ako sedem miliárd libier.
„Spolu s našimi partnermi máme jedinečnú príležitosť vytvoriť miesto, ktoré prinesie dlhodobé výhody pre fanúšikov, miestne komunity i širší región na celé desaťročia.
Sme odhodlaní vybudovať štadión svetovej úrovne spoločne s našimi fanúšikmi, a nie len pre nich,“ citovala riaditeľku výstavby nového štadióna Collete Rocheovú agentúra AP.
Spolumajiteľ tretieho klubu uplynulej sezóny Premier League Jim Ratcliffe si dal za cieľ vybudovať najlepší futbalový štadión na svete.
V súčasnosti je najväčším štadiónom v Anglicku londýnske Wembley s 90-tisícovou kapacitou.
Nový stánok Manchestru United by ho mal prekonať a mal by byť pripravený na súťažné zápasy od sezóny 2030/2031.