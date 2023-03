Kane mohol v závere vyrovnať, AC Miláno si však postup ustrážilo

Liga majstrov - odveta osemfinále

LONDÝN. Futbalisti 19-násobného talianskeho majstra AC Miláno sa po dlhých jedenástich rokoch prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov.

Zápas sa v prvom polčase hral opatrne, najväčšiu šancu mal stredopoliar Milánčanov Junior Messias, no zo štandardky po signály nenamieril presne.

Veľkú príležitosť mali "červeno-čierni" v 67. min, no proti Giroudovi sa zaskvel brankár domácich Forster. O desať minút neskôr výrazne skomplikoval nádeje Londýnčanov Romero, ktorý uvidel druhú žltú kartu a oslabil svoj tím.

Najväčší vzruch v zápase nastal v zápase až v úplnom závere.

V tretej minúte nadstavenia si mohol predĺženie vynútiť Harry Kane, no jeho hlavičku vytesnil gólman Mike Maignan. O minútu na to mohol skórovať Divock Origi, no trafil z rýchleho protiútoku iba ľavú žrď.