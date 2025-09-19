    Rosický sa lieči po problémoch so srdcom: Budem musieť niektoré veci upraviť, ale cítim sa dobre

    Tomáš Rosický.
    Tomáš Rosický. (Autor: X/Chris Wheatley)
    SITA|19. sep 2025 o 13:04
    Bývalý český futbalista sa dočasne stiahol z pozície športového riaditeľa Sparty Praha.

    BRATISLAVA. Bývalý český futbalista Tomáš Rosický sa v ostatných mesiacoch liečil po srdcových problémoch, ktoré ho postihli pred štyrmi mesiacmi.

    Športový riaditeľ Sparty Praha na klubových sociálnych sieťach prezradil, že sa "momentálne cíti dobre, je to lepšie a lepšie".

    Rosický bol v máji pre problémy so srdcom hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Musel upraviť svoj režim a dočasne sa stiahol z pozície športového riaditeľa.

    "Ešte ma čakajú nejaké vyšetrenia, ale dúfam, že všetko bude v poriadku, budem môcť pokračovať a tiež budem môcť športovať," uviedol bývalý vynikajúci stredopoliar.

    Bude musieť byť obozretný. "Viem, že budem musieť niektoré veci upraviť a dúfam, že mi to pomôže v osobnom aj pracovnom živote," doplnil Rosický.

    Futbalisti FC Barcelona.
    Futbalisti FC Barcelona.
    Nou Camp stále nie je k dispozícii. Barcelona privíta šampióna Ligy majstrov na prechodnom štadióne
    dnes 13:09
