Rosický sa lieči po problémoch so srdcom: Budem musieť niektoré veci upraviť, ale cítim sa dobre

BRATISLAVA. Bývalý český futbalista Tomáš Rosický sa v ostatných mesiacoch liečil po srdcových problémoch, ktoré ho postihli pred štyrmi mesiacmi.
Športový riaditeľ Sparty Praha na klubových sociálnych sieťach prezradil, že sa "momentálne cíti dobre, je to lepšie a lepšie".
Rosický bol v máji pre problémy so srdcom hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Musel upraviť svoj režim a dočasne sa stiahol z pozície športového riaditeľa.
"Ešte ma čakajú nejaké vyšetrenia, ale dúfam, že všetko bude v poriadku, budem môcť pokračovať a tiež budem môcť športovať," uviedol bývalý vynikajúci stredopoliar.
Bude musieť byť obozretný. "Viem, že budem musieť niektoré veci upraviť a dúfam, že mi to pomôže v osobnom aj pracovnom živote," doplnil Rosický.