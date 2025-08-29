Rigo sa rozlúčil s Baníkom. Všetko o novom klube sa dozviete v najbližších hodinách, dodal

OSTRAVA. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo sa po vypadnutí Baníka Ostrava v play off Konferenčnej ligy UEFA so slovinským Celje lúčil s fanúšikmi.
Mieri do anglického druholigového Stoke City, aj keď ako sám priznal, anglický futbal mu veľmi blízky nie je.
Dvadsaťtriročný slovenský stredopoliar po prehre 0:2 na štadióne vo Vítkoviciach predstúpil pred skalných priaznivcov Baníka.
Nemáme sa za čo hanbiť, vraví
„Hovoril som im, že si veľmi vážim to, čo pre nás robia a mohol som byť dva roky súčasťou tohto kolektívu. Dvakrát sme sa kvalifikovali do pohárovej Európy a teraz sme boli krôčik od toho, aby sme sa dostali do skupinovej fázy.
Nemáme sa za čo hanbiť,“ citoval Sport.cz slová Riga, ktorý mieri do anglického Stoke City za krajanom Róbertom Boženíkom.
„Všetko sa dozviete v najbližších hodinách. Môže to byť nová príležitosť, nová výzva, ak to vyjde. Najbližšie hodiny ukážu,“ reagoval Rigo na otázky ohľadom prestupu do tímu aktuálneho lídra tabuľky Championship.
„Nejakým spôsobom som si tú súťaž navnímal, ale anglický futbal mi popravde veľmi blízky nie je,“ dodal ohľadom novej destinácie.
Rigo figuruje v nominácii trénera Francesca Calzonu na septembrové zápasy slovenskej reprezentácie v kvalifikácii na MS. Na zraz sa však chcel naladiť oslavami postupu do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
„Chcel som tímu pomôcť kvalifikovať sa do hlavnej fázy. Nechal som na ihrisku všetko. Mali sme množstvo šancí a ukázali sme kvalitu, ale žiaľ sme nedali gól. Bez neho sa postúpiť nedá. Sú vo mne zmiešané pocity, mali sme na lepší výsledok,“ zhodnotil.
Hoci v českej lige debutoval za Slaviu Praha, spomínať bude najmä na obdobie v Ostrave: „Ale v Baníku som svoju kariéru naštartoval, dostal som sa do reprezentácie. Vnímam to tak, že všetky moje prvoligové skúsenosti sú spojené s Baníkom. Bolo to tu príjemné a budem mať na čo spomínať.“
Odchod Riga z Ostravy priznal na tlačovej konferencii tréner Baníka Pavel Hapal: „Už nebudem chodiť okolo horúcej kaše, vieme to už dlhšiu dobu, tak to proste je. Keď som videl, aký výkon podal Tomáš Rigo, tak bude pre nás ťažko nahraditeľný.
Ale odchody komentovať nebudem, pretože to nie je ešte úplne doriešené, nehnevajte sa.“
Výborný vstup do zápasu, hovorí Hapal
Napriek odchodu Riga bude mať ostravský káder naďalej nezanedbateľné slovenské zastúpenie. Medzi tromi žrďami stál aj vo štvrtok 31-ročný brankár Dominik Holec.
V 10. a 21. minúte síce inkasoval po perfektne umiestnených strelách z kopačiek Iosifova a Karničnika, no domácich viackrát podržal. Jeho brankárskym kolegom je krajan Viktor Budinský, ktorý sedel na lavičke.
Do dvoch nádejných príležitostí sa dostal 27-ročný útočník Erik Prekop, pričom v prvej ho našiel ďalší Slovák Matúš Rusnák, ktorý neskôr pripravil vyloženú šancu aj Čechovi Davidovi Buchtovi.
Z lavičky naskočil v 76. minúte namiesto Prekopa len 17-ročný Slovák Jakub Pira, v závere duelu videl žltú kartu.
„Do zápasu sme vstúpili výborne, mali sme šance, nedali sme ich. O výsledku rozhodla naša produktivita. Mali sme nejakých 28 striel, z toho len osem išlo na bránu a gól sme nedali.
S takými číslami sa vyhrať nedá, ale inak sme podali určite veľmi dobrý výkon. Pokiaľ sa takými výkonmi budeme prezentovať v lige, tak nemám obavy,“ skonštatoval bývalý kormidelník slovenskej reprezentácie Hapal.
Baník v prvom dueli play off v Slovinsku podľahol štvrťfinalistovi minulej edície Konferenčnej ligy 0:1. Hostia tak po gólovo vydarenom úvode v odvete mali už komfortný náskok.
„Gratulujem hráčom za výbornú prácu. Baník bol nebezpečný a počas zápasu som mal z výkonu jeho hráčov obavy, ale hráči veria tomu, čo im hovorím, idú za mnou, čo viedlo k tomu, že sme opäť neinkasovali a polovicu zápasu sme mali pod kontrolou.
Gratulujem Baníku k jeho vynikajúcim fanúšikom,“ doplnil Albert Riera, tréner Celje.
Konferenčná liga - odvety play-off:
Omonia Nikózia - Wolfsberger AC 1:0 pp (1:0, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m
Gól: 39. Semedo, ČK: 60. Marič (Omonia)
/prvý zápas: 1:2, postúpila Omonia/
SK Rapid Viedeň - ETO Győr 2:0 (1:0)
Góly: 7. a 81. M'Buyi
/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) nastúpil v 65. minúte/
/prvý zápas: 1:2, postúpil Rapid/
RFS Riga - Hamrun Spartans 2:2 (1:1)
Góly: 17. Panič (z 11 m), 87. Lemajič - 12. Thioune, 67. Polito
/prvý zápas: 0:1, postúpil Hamrun/
Besiktas Istanbul - Lausanne Sports 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Butler-Oyedeji
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Lausanne/
FC Noah - Olimpija Ľubľana 3:2 (2:0)
Góly: 17. Ferreira, 20. Aias, 77. Harutjunjan - 56. Marin (z 11 m), 76. Durdov
/prvý zápas: 4:1, postúpil Noah/
Fredrikstad FK - Crystal Palace 0:0
/prvý zápas: 0:1, postúpil Crystal Palace/
SS Virtus - Breidablik Kópavogur 1:3 (1:1)
Góly: 41. Niang - 17. Kristinsson, 59. Ingvarsson, 77. Thomsen, ČK: 43. Zenoni (Virtus) po 2. ŽK
/prvý zápas: 1:2, Breidablik postúpil/
Shamrock Rovers - CD Santa Clara 0:0
/prvý zápas: 2:1, Rovers postúpili/
FSV Mainz - Rosenborg Trondheim 4:1 (3:1)
Góly: 28. Bell, 43. Džae-Sung, 44. Weiper - 33. Islamovič
/T. Nemčík (Trondheim) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 1:2, Mainz postúpil/
Linfield Belfast - FC Shelbourne 0:2 (0:2)
Góly: 23. Wood, 30. Coote
/prvý zápas: 1:3, Shelbourne postúpil/
Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 68. Bregu - 79. Rallis
/prvý zápas: 0:3, Jagiellonia postúpila/
Rayo Vallecano - Neman Grodno 4:0 (0:0)
Góly: 64. a 89. Garcia, 65. Camello, 80. De Frutos
/prvý zápas: 1:0, Rayo postúpilo/
Baník Ostrava - NK Celje 0:2 (0:2)
Góly: 10. Iosifov, 21. Karničnik
/D. Holec odchytal celý zápas, M. Rusnák hral do 68. minúty, T. Rigo odohral celý zápas, E. Prekop hral do 76. minúty, J. Pira (všetci Ostrava) hral od 76. minúty a dostal ŽK/
/prvý zápas: 0:1, Celje postúpilo/
AFC Fiorentina - Polissia Žytomyr 3:2 (0:2)
Góly: 78. Dodo, 86. Ranieri, 89. Džeko - 2. Nazarenko, 14. Andrijevskij
/prvý zápas: 3:0, Fiorentina postúpila/
FC Differdange - FK Drita 0:1 (0:0)
Gól: 62. Krasniqi (z 11 m), ČK: 3. Buch (Differdange)
/prvý zápas: 1:2, Drita postúpila/
Bröndby Kodaň - Racing Štrasburg 2:3 (1:2)
Góly: 44. Wass, 85. Gregoritsch - 15. a 66. Emegha, 40. Doukoure
/prvý zápas: 0:0, Štrasburg postúpil/
Arda Kardžali - Rákow Čenstochová 1:2 (0:1)
Góly: 59. Vutov (z 11 m) - 2. Barath, 90.+3. Lopez. ČK: 70. Nikolov (po 2. ŽK), 90.+1. Velkovski (obaja Arda)
/prvý zápas: 0:1, Raków postúpil/
AEK Atény - Anderlecht Brusel 2:0 (1:0)
Góly: 36. Koita, 48. Kutesa
/prvý zápas: 1:1, postúpil AEK/
Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul 3:1 (2:1)
Góly: 9. Cicaladua, 27. Baiaram, 81. Nsimba - 7. Selke. ČK: Operi (Basaksehir, po 2. ŽK)
/prvý zápas: 2:1, postúpila Universitatea/
CFR Kluž - BK Häcken 1:0 (0:0)
Gól: 48. Paun
/prvý zápas: 2:7, postúpil Häcken/
AZ Alkmaar - Levski Sofia 4:1 (3:0)
Góly: 3. a 45.+1. Sadiq, 6. Meerdink, 86. Zeefuik - 46. Bala
/prvý zápas: 2:0, Alkmaar postúpil/
Servette Ženeva - Šachtar Doneck 1:2 pp (0:0, 1:1)
Góly: 52. Njoh - 70. Kevin (z 11 m), 113. Elias
/S. Mráz (Servette) hral do 65. minúty/
/prvý zápas: 1:1, Šachtar postúpil/
Legia Varšava - FC Hibernian 3:3 pp (1:0, 1:3)
Góly: 13. Bičachčjan, 90.+3. Elitim, 98. Rajovič - 50. Bushiri, 59. Boyle, 61. Chaiwa. ČK: 115. Ziolkowski (Legia, po 2. ŽK)
/prvý zápas: 2:1, Legia postúpila/