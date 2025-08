VIDEO: Rigo nedal brankárovi šancu. Po zápase sa vyjadril aj k možnému prestupu

OSTRAVA. Slovenské zastúpenie v anglickom futbalovom klube Stoke City sa môže rozšíriť, po Róbertovi Boženíkovi by sa mohol pripojiť k tímu Tomáš Rigo.

„Nie som úplne nadšený z výsledku a ani výkonu. Vedeli sme, že to po štvrtku bude ťažké, ale myslím si, že máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme odviedli trochu lepší výkon. Do ďalších zápasov sa musíme zlepšiť.

Sme nastavení tak, že do každého zápasu Baníka chceme dať sto percent, kým sme tu. Ja neviem, čo sa stane, či prestúpim alebo nie, teraz to neviem povedať.

Dokedy tu však budem, tak budem dávať do toho sto percent a každý zápas v tomto drese si budem užívať,“ povedal Rigo na tlačovej konferencii.