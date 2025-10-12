Náhrada za Hapala je známa. Na lavičku Baníka Ostrava zasadne známe meno

Tomáš Galásek.
Do Ostravy sa vracia staronový tréner.

PRAHA. Bývalý český reprezentant Tomáš Galásek je nový tréner futbalistov Baníka Ostrava.

Na lavičke klubu z Bazalov vystriedal Pavla Hapala. V Baníku pôsobia aj slovenskí legionári Dominik Holec, Ladislav Almási, Viktor Budinský, Matúš Rusnák a Jakub Pira.

Galásek už v Ostrave trénersky pôsobil. V sezóne 2021/22 pracoval ako asistent Ondřeja Smetanu, po jeho odvolaní viedol mužstvo v siedmich ligových zápasoch ako hlavný kouč.

„Mám veľkú chuť do práce. Z Baníka som síce pred tromi rokmi odišiel, ale kontakt s klubom som nikdy neprerušil.

Poznám v ňom stále veľa ľudí a keď ma teraz oslovil, veľmi som sa nerozmýšľal a chcem Baníku pomôcť. Som patriot, Baník je pre mňa veľká výzva,“ citoval slová nového kouča portál isport.cz

