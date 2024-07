Z top krajskej ligy sa vracajú po roku. Objavom mladučký strelec

„Pred sezónou sa v Gabčíkove vyslovene o postupe nehovorilo, reč bola o dobrej hre a umiestnení do tretieho-štvrtého miesta. Ja som si však dal osobný cieľ, pokúsiť sa zabojovať o najvyššiu priečku,“ vrátil sa do minulého leta 46-ročný kormidelník Kristián Molnár.

Iba dva dni nato mi však z klubu zatelefonovali, že pri mužstve končím. K tejto záležitosti sa viac vyjadrovať nebudem, sú to otázky skôr na vedenie klubu.“

„Po poslednom jesennom kole sme ešte dva týždne trénovali až do konca novembra a vo štvrtok 30. novembra sme spolu s vedením riešili posily, ktoré by sme mohli v zime získať.

Keď ale Molnár priviedol v predposlednom jesennom kole štvrtej ligy k lídrovi do Nových Zámkov druhé Gabčíkovo a po rýchlom góle domáci favorit tesne viedol, mladý tréner sa odhodlal k rýchlym taktickým zmenách, ešte ofenzívnejšej hre a jeho zverenci otočili v jame levovej pred 700 divákmi už do prestávky šokujúco na 1:3.

Pri účasti extreťoligových Nových Zámkov, ktoré práve zobral pod svoje krídla podnikateľ František Sucharda a ktorý „doniesol“ Mariánovi Süttőovi – v primeraných reáliách - prakticky každého hráča, na ktorého si ukázal, to však mohol byť priodvážny plán.

Namiesto boja o titul, hra o záchranu

Gabčíkovo skončilo sezónu na rovnakom stupienku, ako v nej prezimovalo, lenže na postupujúce Nové Zámky narástla strata z troch bodov až na 15.

„Myslím si, že sme tam mali veľmi dobré mužstvo, ak by sa v zime dotiahli plánované posily, Nové Zámky by to mali oveľa ťažšie. Osobne som mal predbežnú dohodu s dvomi vynikajúcim futbalistami, ktorí však, keď sa dozvedeli o mojom odvolaní, tak svoje plány zmenili.“

V zimnej prestávke sa skoro okamžite začalo hovoriť o záujme štedrého piatoligistu z Branču. „Okrem Branču sa mi ozval ešte jeden klub, ale aj Trstice. Ak by som pozeral iba na peniaze, prijal by som ponuku Branču, kde práve skončil Zoltán Čekey. Či by som cestoval na tréningy autom pol hodiny, alebo hodinu a pol je v podstate jedno.“

Dodáme, že Zoltán Čekey skončil v Branči najmä z časových dôvodov, aj potom však „koučoval“ dlhodobého lídra piatej ligy - a ešte aj hlasnejšie snáď v každom majstráku. Ibaže z opačnej strany ihriska, nový tréner Miloš Krško totiž využíva iné metódy.

O ďalšom osude odvolaného Kristiána Molnára rozhodli futbalové väzby. „K Trsticiam už cítim za tých jedenásť rokov – spolu aj s hráčskymi - isté puto, preto som sa rozhodol vrátiť tam.“