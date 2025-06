Prečo hrá na MS klubov Salzburg a Barcelona nie? FIFA rozdá miliardu aj na úkor zdravia

To znamená viac zápasov, gólov a v neposlednom rade peňazí.

MS klubov FIFA boli takmer dve dekády záležitosťou prevažne siedmich tímov, no tento rok sa ich v jedenástich amerických mestách predstaví až 32.

BRATISLAVA. Po vzore MS vo futbale 2026 či ME do 21 rokov, ktoré sa práve hrajú na Slovensku , prechádza radikálnou zmenou ďalšia prestížna súťaž.

León sa obrátil aj na Športový arbitrážny súd, no neúspešne. Preto sa dodatočne hrala baráž o "jeho" miesto, v ktorej uspeli hráči FC Los Angeles.

Za účasť v skupinovej časti dostali kluby štyri body, za postup do osemfinále +5 a za postup do každej ďalšej fázy súťaže o bod navyše.

V prípade Ligy majstrov UEFA sa vytvoril bodovací systém , ktorý bral do úvahy výsledky milionárskej súťaže v sezónach 2020/2021 až 2023/2024.

Z mužstiev, ktorým sa nepodarilo získať titul, má najviac bodov Bayern Mníchov, nasledovaný PSG (sezóna 2024/2025 sa nebrala do úvahy, pozn.).

S celkovým počtom 123 bodov skončil v rebríčku prvý, no miestenku mal aj bez toho, keďže si zaistil priamu účasť ako víťaz ročníka 2022/2023.

K tomu treba pripočítať body za postup do finále (12), semifinále (11), za celkové prvenstvo (12) a štvrťfinále (10), čo je 45 bodov.

Neapol v dvoch zo štyroch počítaných sezón dokonca ani nehral Ligu majstrov, a tak na jeho úkor cestujú do USA Inter Miláno a Juventus Turín.

V tomto meradle bola rozhodujúca sezóna 2021/2022, v ktorej Katalánci vypadli už v skupine a Los Colchoneros to dotiahli do štvrťfinálovej fázy.

Tri tímy zo Severnej a Strednej Ameriky, vrátane Seattle Sounders so slovenským futbalistom Albertom Rusnákom, postúpili priamo a jeden z baráže.

Podobne sa doplnili do finálneho 32-členného zoznamu účastníkov jeden zástupca z Ázie, dvaja z Afriky a tiež dvaja z Južnej Ameriky v podobe slávnych argentínskych klubov River Plate a Boca Juniors.

"Každá trofej je dôležitá. Ostatných 31 tímov je tam po zásluhe na základe úspechov vo svojich regiónoch, takže v mojich očiach je to veľká vec. Neberieme to na ľahkú váhu," povedal Jude Bellingham.

Práve biely balet je najúspešnejším tímom s piatimi trofejami, no paradoxom je, že viac titulov než akýkoľvek tím má Nemec Toni Kroos. Ten päťkrát triumfoval s Realom a predtým raz aj s Bayernom Mníchov.

Decembrový žreb rozdelil tímy do ôsmich štvorčlenných skupín A až H, pričom dva najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do osemfinále.

Pre porovnanie, tímy mimo Európy dostanú menej peňazí než si zarobil bratislavský Slovan postupom do Ligovej časti predošlej edície Ligy majstrov.

Výrazne sa tak kráti čas na regeneráciu pred ďalšou sezónou a pravdepodobnosť zranení sa zvyšuje. Ak by sa Real Madrid prebojoval do finále, jeho pauza pred štartom La Ligy by trvala iba niečo vyše mesiac.

Takisto globálne podujatie zatiaľ bojuje so záujmom divákov. Viacero zápasov sa odohrá na štadiónoch tímov NFL, no zhruba týždeň pred úvodným duelom bol 65-tisícový Hard Rock Stadium v Miami zaplnený len z tretiny.