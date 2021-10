Belgický brankár sa hnevá na UEFA. Zaujímajú ich len peniaze, nie sme roboti

"Priznávam, že hrať proti Taliansku má pre nás svoj význam, ale to by nemali tréneri úplne zmeniť zostavy. Ak by sme sa dostali do finále, určite by sme nastúpili v inom zložení," doplnil Courtois.

Dve z troch najväčších belgických hviezd, Romelu Lukaku a Eden Hazard, sa pre svalové problémy nedostali ani na súpisku zápasu proti Taliansku, Kevin de Bruyne nastúpil po hodine hry.

"To len ukazuje, ako veľa zápasov hráme. Na budúci rok máme majstrovstvá sveta až v novembri a decembri, sezónu ukončíme niekedy koncom júna a krátko na to začneme ďalšiu. Pri takomto nasadení sme potom náchylnejší na zranenia.

Ľudia z UEFA sa vedia ozvať len vtedy, keď niekto príde s projektom Superligy. Inak sa starajú len o svoje vrecká," pritvrdil Courtois.