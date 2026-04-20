VIDEO: Titul Bayernu v tieni násilia. Masová bitka fanúšikov pred štadiónom

Nedeľňajšie bundesligové stretnutie medzi futbalistami Bayernu Mníchov a VfB Stuttgart prinieslo okrem osláv majstrovského titulu aj hromadnú bitku medzi oboma fanúšikovskými tábormi.
Hovorca mníchovskej polície Christian Drexler uviedol, že prišlo k zadržaniu viac ako 500 priaznivcov Stuttgartu.
K incidentu prišlo pred štadiónom Bayernu, celkovo sa zapojilo podľa agentúry DPA do tejto udalosti okolo tisícky ľudí. Podľa predbežných informácií to vyzeralo na koordinovanú akciu.
Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej k rozdeleniu fanúšikovských táborov, napokon všetkých zadržaných priaznivcov ešte v ten deň prepustili.