VIDEO: Titul Bayernu v tieni násilia. Masová bitka fanúšikov pred štadiónom

Fanúšikovia Stuttgartu.
TASR|20. apr 2026 o 15:05
Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej.

Nedeľňajšie bundesligové stretnutie medzi futbalistami Bayernu Mníchov a VfB Stuttgart prinieslo okrem osláv majstrovského titulu aj hromadnú bitku medzi oboma fanúšikovskými tábormi.

Hovorca mníchovskej polície Christian Drexler uviedol, že prišlo k zadržaniu viac ako 500 priaznivcov Stuttgartu.

K incidentu prišlo pred štadiónom Bayernu, celkovo sa zapojilo podľa agentúry DPA do tejto udalosti okolo tisícky ľudí. Podľa predbežných informácií to vyzeralo na koordinovanú akciu.

VIDEO: Bitka medzi fanúšikmi

Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej k rozdeleniu fanúšikovských táborov, napokon všetkých zadržaných priaznivcov ešte v ten deň prepustili.

