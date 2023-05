125. výročie a Prešov späť v lige? ViOn i jeho ligový rekordér to vidia inak

Od zavedenia súčasného modelu sa ešte ani raz nestalo, aby v baráži uspel tím z druhej ligy. Prvým môže byť Tatran Prešov. Rozbehnuté to má sľubne.

Z gólu sa domáci tešili už v piatej minúte. Ale len pár sekúnd. Presný zásah najlepšieho druholigového kanoniera Jozefa Dolného hlavný rozhodca Ivan Kružliak po komunikácii so systémom VAR neuznal pre ofsajd.

Prešovský kapitán to skúšal aj v ďalších minútach. Napokon to vyšlo ďalšiemu z lídrov Tatrana, a to z obrany.

Po polhodine hry sa presadil stopér Martin Baran. Opäť šlo o situáciu, ktorú si dal Kružliak skontrolovať. Brankár Zlatých Moraviec Patrik Lukáč síce loptu vyškrabal, ale už spoza čiary.