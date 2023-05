Prešov je bližšie k Fortuna lige. V Ličartovciach zdolal Zlaté Moravce

/zdroj: Dajto/

Marek Petruš, tréner Tatrana Prešov: "Zápas bol zaujímavý, dobrý a bojovný s úspešným koncom pre nás. Na predzápasovom tréningu sme videli, že si môžeme štandardkou pomôcť. A podarilo sa. Hrá sa o ligu a súper ju nechce pustiť. Bude sa bojovať do poslednej minúty."

Ivan Galád, tréner ViOnu: "Domáci mali dobrý úvod a triumf si zrejme zaslúžili. Máme pred sebou ešte jeden zápas a musíme veriť, že to otočíme. Snažili sme sa hráčov upokojiť, nepodali najlepší výkon a dúfam, že doma to bude lepšie. Jedna veľká šanca je určite málo. Do odvety musíme zregenerovať a v zápase byť rozumní."