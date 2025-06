Chcú byť šťukou ligy. Prešovčania odštartovali prípravu na novú sezónu

Po postupe z druhej najvyššej súťaže odišlo z kádra 11 hráčov, no zotrval pri ňom tréner Jaroslav Hynek, ktorý sa spoločne so športovým riaditeľom Stanislavom Šestákom snažil vybudovať konkurencieschopné mužstvo.

PREŠOV. Futbalisti nováčika najvyššej slovenskej súťaže FC Tatran Prešov vstúpia do sezóny 2025/2026 s cieľom byť šťukou ligy a v kombinácii s novým štadiónom ťažiť z futbalovej eufórie v meste.

Práce je veľa

VIDEO: J. Hynek: Od pondelka by sme mali trénovať v takmer plnom počte

„Tej práce bolo a je naozaj veľa. Súvisí to s naším postupom a aj s tým, že naša mládež postúpila do akadémie. Samotný postup sme si až tak neužili, ale hneď sme začali pracovať, aby sme vytvorili čo najlepšie mužstvo,“ konštatoval Šesták, ktorý sa rozlúčil takmer s polovicou vlaňajšieho kádra.

Prešovčania začiatkom mája spečatili návrat do najvyššej slovenskej súťaže, no vedenie klubu sa namiesto dlhých osláv sústredilo na prípravu budúcej sezóny.

V prešovskom tíme nastala obmena na všetkých postoch vrátane brankárskeho. O miesto medzi tromi žrďami sa spoločne s Adriánom Knurovským popasujú Maksym Kučinskij a Pavol Bajza. Do kádra pribudol aj 20-ročný útočník Peter Juritka z Podbrezovej a aj Roman Begala.

„Nebolo jednoduché rozlúčiť sa s hráčmi, ktorí vybojovali postup. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za to, čo pre nás urobili. Potrebovali sme káder doplniť, získať nový ,drajv´,“ konštatoval Šesták.

Prešovčanov čakajú v príprave súperi z Maďarska, ale aj Liptovský Mikuláš. Obdobie do začiatku sezóny im spestria aj dve sústredenia v Starej Lesnej. „Cieľ je vytvoriť dobrý kolektív, pretože ten je najdôležitejší,“ pripomenul Šesták.

„Do sezóny v najvyššej súťaži ideme s pokorou. Je to pre nás nová liga. Tvoríme tím a verím, že sa nám podarí byť konkurencieschopní a takisto verím, že aj prostredie nového štadióna a eufória sa priklonia na našu stranu,“ konštatoval Šesták.

V kádri Jaroslava Hynka by mali pôsobiť aj legionári, ktorí prišli z českej, resp. poľskej ligy. Naopak, špekulácie o možných príchodoch Róberta Picha a Martina Bukatu sa nepotvrdili.

„Je to vodca na ihrisku aj v kabíne. Potrebovali sme takýto typ do stredu poľa,“ prezradil Šesták.

Tréner chce mútiť vody

Tréner Jaroslav Hynek má pred sebou novú výzvu. Po postupe do najvyššej súťaže by so svojím tímom rád mútil aj prvoligové vody.

VIDEO: P. Bajza a M. Regáli pred začiatkom letnej prípravy