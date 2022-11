Šoltis: Základ je, že sme hore. Bol to emotívny rok, vravel unavený Petruš

LIČARTOVCE. „Ak by sme po jeseni v súťaži kraľovali, bola by to fantázia,“ priznal pred druholigovým šlágrom tréner Prešova Marek Petruš.

A stalo sa. Prešovčania v priamom súboji o post koncoročného lídra tabuľky zdolali svojho rivala z východného Slovenska FC Košice 2:1.

„Áno, je to fantázia. Dosiahli sme neskutočný celkový výsledok. Pred sezónou by málokto na také niečo myslel, ale poctivou prácou sme to dotiahli k tomuto peknému úspechu,“ hovoril prešovský kouč po záverečnom hvizde.