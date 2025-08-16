Prešov doma vybojoval druhý bod v sezóne. Zápasu s DAC chýbali len góly

Futbalisti Tatrana Prešov
Futbalisti Tatrana Prešov (Autor: FC Tatran Prešov/FB)
TASR|16. aug 2025 o 22:25
Tatran neskóroval už v treťom dueli v rade.

Niké liga - 4. kolo

Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda 0:0

Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Kuba, ŽK: Souček, Regáli, Balodis, Šimko – Kačaraba, Djukanovič, Mendez, Udvaros

Diváci: 6254

Prešov: Bajza – Míka, Balodis, Šimko – Kotula, Begala, Souček (74. Gáll), Sipľak – Olejník (74. Masaryk), Sagna (79. Patika), Regáli (90.+2 Morim)

Dunajská Streda: Filipe – Kačaraba, Nemanič, Mendez – Tuboly – Redzic, Ramadan, Blaško (57. Djukanovič), Gruber (90.+4 Udvaros) – Trusa (57. Sylla), Gagua (90.+7 Gueye)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov remizovali v domácom zápase 4. kola Niké ligy s Dunajskou Stredou 0:0. Pre oba tímy to bola druhá deľba bodov v sezóne.

Ligový nováčik z Prešova naďalej čaká na prvé víťazstvo a v tabuľke má dva body. Dunajská Streda ešte neokúsila trpkosť prehry a po troch dueloch je päťbodová.

V prvom polčase boli bližšie ku gólu hostia. V 27. minúte si Redzic poradil s prešovskou defenzívou, no neskóroval a domáci brankár Bajza si vydýchol aj o päť minút, keď Tuboly trafil do žrde. Gólom sa neskončila ani strela domáceho Součeka spoza šestnástky.

Aj v druhom polčase mal miernu hernú prevahu DAC, no Redzic opäť trafil len konštrukciu brány a gól nepriniesla ani sľubná šanca domácich v nadstavenom čase.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

