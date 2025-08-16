Prešov doma vybojoval druhý bod v sezóne. Zápasu s DAC chýbali len góly

Niké liga - 4. kolo
Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda 0:0
Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Kuba, ŽK: Souček, Regáli, Balodis, Šimko – Kačaraba, Djukanovič, Mendez, Udvaros
Diváci: 6254
Prešov: Bajza – Míka, Balodis, Šimko – Kotula, Begala, Souček (74. Gáll), Sipľak – Olejník (74. Masaryk), Sagna (79. Patika), Regáli (90.+2 Morim)
Dunajská Streda: Filipe – Kačaraba, Nemanič, Mendez – Tuboly – Redzic, Ramadan, Blaško (57. Djukanovič), Gruber (90.+4 Udvaros) – Trusa (57. Sylla), Gagua (90.+7 Gueye)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov remizovali v domácom zápase 4. kola Niké ligy s Dunajskou Stredou 0:0. Pre oba tímy to bola druhá deľba bodov v sezóne.
Ligový nováčik z Prešova naďalej čaká na prvé víťazstvo a v tabuľke má dva body. Dunajská Streda ešte neokúsila trpkosť prehry a po troch dueloch je päťbodová.
V prvom polčase boli bližšie ku gólu hostia. V 27. minúte si Redzic poradil s prešovskou defenzívou, no neskóroval a domáci brankár Bajza si vydýchol aj o päť minút, keď Tuboly trafil do žrde. Gólom sa neskončila ani strela domáceho Součeka spoza šestnástky.
Aj v druhom polčase mal miernu hernú prevahu DAC, no Redzic opäť trafil len konštrukciu brány a gól nepriniesla ani sľubná šanca domácich v nadstavenom čase.