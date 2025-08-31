Čakanie nováčika na víťazstvo trvá, Trenčín opäť stopercentný u súpera

PREŠOV. Prešovskí futbalisti nedokázali ani na šiesty pokus naplno bodovať. Navyše do tretice opäť vypredaný nový štadión videl v treťom domácom zápase prvú prehru.
Nováčikovi ju pripravili futbalisti AS Trenčín, ktorí sú zatiaľ najväčším prekvapením úvodu sezóny a aj na Šariši potvrdili vynikajúcu formu na ihriskách súperov a vonku si pripísali už tretie víťazstvo zo štyroch zápasov.
Domáci hnaní vynikajúcou atmosférou vstúpili do zápasu dobre a v polovici prvého polčasu rozjasal tribúny Dominique Simon.
Po rýchlom protiútoku sa k strele spoza šestnástky odhodlal Martin Regáli, brankár hostí Andrija Katič ju dokázal len vyraziť pred seba a Simon napokon poslal loptu do siete, keďže obrana hostí nezareagovala.
Hosťom ešte do prestávky vyšli dva nábehy do šestnástky domácich a skóre otočili.
Najprv po polhodine hry Jakub Holúbek kolmicou vysunul ľavého krídelníka Saniho Suleimana a ten strelou k vzdialenejšej žrdi vyrovnával a necelých päť minút pred prestávkou zbehol do šestnástky hostí obranca Hugo Pávek a z prvej usmernil do domácej bránky oblúčik Tadeáša Hájovského.
Čarodejník Katič a kat Suleiman
„Zápas sa pre nás začal dobre, dali sme gól v momente, keď sa zvykne lámať prvý polčas a zvýšilo to aj atmosféru. Ale súper využil svoju najväčšiu kvalitu na krídlach a vyrovnávajúci gól dal z toho, na čo sme sa najviac pripravovali.
Potom prišiel aj druhý gól z nábehu a proti tak ťažkému súperovi je vždy náročnejšie sa cez prestávku pripraviť na to, ako ísť v tom zápase ďalej,“ rozhovoril sa po zápase tréner domácich Jaroslav Hynek.
Tatran Prešov - Trenčín 2:3 (1:2)
Góly: 23. Simon, 82. Morim – 32. Suleiman (Holúbek), 41. Pavek (Hájovský), 77. Suleiman
Rozhodovali: Glova – Vass, Čajka
ŽK: Gáll, Sipľak - Yakubu, Suleiman, Khan, Kam, Goss, Hájovský
ČK: 90+4. Menich (Prešov) za hrubý faul
Diváci: 6380
Prešov: Bajza – Balodis (78. Krasniqi), Míka (40. Menich), Šimko – Revenco (57. Gáll), Simon, Souček (78. Morim), Begala, Sipľak – Olejník (57. Sagna), Regáli
Trenčín: Katič – Pávek (89. Dmitrovic), Bagin, Bessile, Holúbek – Yakubu (68. Goss) – Hájovský, Khan – Kam (86. Jepihhin), Sabljič (89. Skovajsa), Suleiman
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Ten po desiatich minútach druhého dejstva poslal na ihrisko dvoch nových hráčov, hra Prešova ožila a po vyše hodine hry boli domáci blízko vyrovnaniu.
Brankár hostí Andrija Katič ale najlepším možným spôsobom odčinil zaváhanie pri prvom góle domácich a troma skvelými zákrokmi zlikvidoval v priebehu azda jedinej minúty tri gólové strely domácich – vychytal pokus Landinga Sagnu, aj následnú strelu Filipa Součka a nakoniec si poradil aj z pokusom Patrika Šimka.
Prešovčania hnaní divákmi išli za vyrovnaním, ale dvanásť minút pred koncom opäť neustrážili 18-ročného Suleimana, ktorý po rýchlom brejku opäť zbehol pomedzi dvoch brániacich hráčov na stred a zvnútra šestnástky poslal hostí do dvojgólového vedenia.
Necelých desať minút pred záverom ešte vykresal iskierku nádeje pre domácich nádhernou strelou striedajúci Heider Morim, ktorého hostia zabudli na šestnástkovom oblúku.
Nezvládli, na čo sa pripravovali
V nadstavenom čase sa viac nehralo ako hralo, zasahoval aj VAR, na ktorého výzvu poslal rozhodca Filip Glova predčasne pod sprchy domáceho Jozefa Menicha za faul v strede ihriska.
Domáci sa tak k výraznejšiemu tlaku nedostali a po výsledku 2:3 si pripísali prvú prehru na novom štadióne.
„Ak dostaneme doma tri góly, je ťažké získať nejaký bod,“ povzdychol si po zápase prešovský stredopoliar Filip Souček, ktorého rovnako ako trénera Hyneka mrzelo najmä to, že inkasované góly padli po situáciách, na ktoré sa pred zápasom pripravovali.
„Bavili sme sa hlavne o ich krídlach a o tom, že pracujú vo veľkej rýchlosti a navádzajú si loptu do zakončenia. A dá sa povedať, že všetky ich góly padli presne z tohto,“ dodal Souček.
Prešovčania do tretice vypredali domáci štadión, ale stratili na ňom neporaziteľnosť.
„Samozrejme, že nás to mrzí. Bolo jasné, že celú sezónu tu nebudeme vyhrávať a že budúťažké zápasy, ale myslím si, že tento zápas sme doma mali bodovo zvládnuť,“ myslí si Souček.
Prestávka príde vhod
Nováčik stále čaká na prvé víťazstvo a v Prešove veria, že im na ceste k nemu pomôže reprezentačná prestávka.
„Neostáva nám nič iné, len poriadne potrénovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy. Jednoducho musíme začať zbierať body, aby sme išli v tabuľke vyššie.
Musíme zlepšiť aj herný prejav, lebo na to, že sme hrali doma, tak toho aj dopredu bolo málo,“ povedal Souček, na ktorého nadviazal aj tréner Hynek.
„Musíme urobiť viac pre to, aby sme zápasy zvládali a vyhrali. Verím, že k tomu maximálne využijeme prestávku. Tímové nasadenie aj energia nám nechýbajú.
Mrzí nás, že sme to nezvládli, lebo fanúšikovia boli skvelí a zaslúžili by si, aby sme ten výsledok uhrali.
Musíme viac a ešte viac pracovať, aby sme sa zohrali, všetko do seba zapadlo a nabrali ďalšie mechanizmy, ktoré budú ešte silnejšie a povedú k víťazstvu,“ dodal Hynek.
Pávekova nacvičená paráda
Už druhý gól v sezóne pridal v Prešove trenčiansky obranca Hugo Pávek a už v šiestom kole má rovnaký strelecký účet ako po celej minulej sezóne.
Pre vývoj zápasu bol veľmi dôležitý, keďže Trenčín ešte do polčasu stihol otočiť skóre a navyše ním aj podľa trénera Ricarda Moniza odčinil chybu pre úvodnom góle Prešova, keď nezareagoval na brankárom vyrazenú loptu.
„Nebolo to náhodu. Bola to vedomá vec, ktorú trénujeme,“ povedal o svojom, gólovom momente stále iba 20-ročný Pávek.
Podľa neho videli diváci kvalitný zápas s výbornou atmosférou na parádnom štadióne s parádnym trávnikom.
„Myslím si, že zápas sme mali celkovo pod kontrolou a dobre sme si poradili aj s únikmi Prešova. Už v prvom polčase bolo vidieť, že my sme chceli hrať a dať tie góly a iniciatívu sme preniesli aj do druhého polčasu a to rozhodlo.
Vrátili sme sa na dobrú vlnu a dôležité bude v tom pokračovať,“ hodnotil zápas.
Takúto atmosféru futbal potrebuje
Očarení prešovskou atmosférou bol aj tréner hostí Moniz.
„Pre slovenský futbal je takáto atmosféra skvelá. Je to neuveriteľné, dávam veľký rešpektdomácim fanúšikom. Víťazstvo môjho mladého tímu v takejto atmosfére je nesmiernym úspechom.
Hrali sme dobre s loptou, ale keď sa domácim podarilo uniknúť z nášho protiútoku, hrali neuveriteľne dobre. Verím, že si to udržia. Musím pochváliť svoj tím za to, že sme neboli nervózni a zostali pokojní pri hre s loptou,“ chválil Moniz po zápase.
Trenčín sa minimálne na jeden deň bodovo dotiahol na vedúcu Trnavu a s troma víťazstvami je zatiaľ najlepším mužstvom na ihriskách súperov.
„Zápasy vonku sú ťažšie, ale o to cennejšie sú body z nich. Dvíha to aj náladu v kabíne, kde sme výborná partia. Navyše tréner Moniz priniesol úplne inú energiu a akoby ešte viac stmelil celý tím.
Toto všetko nám zatiaľ hrá do kariet a výsledok toho je výborný,“ naznačil príčiny nečakane výborného trenčianskeho štartu sezóny Pávek.