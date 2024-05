Calzona zažíva v Neapole nešťastný rok plný sklamania. Možno bude kolovať fámy, hovorí

"Musíme sa spýtať vedenia na budúcnosť Neapola, je jasné, že máme kvality na to, aby sme boli lepší. Bol to nešťastný rok plný sklamania, ale túto sezónu musíme bezpodmienečne ukončiť na vysokej úrovni."

Victor Osimhen v 51. minúte poslal Neapol do vedenia a v nadstavenom čase vyrovnal útočník Udinese Isaac Success.

To môže byť náročné, keďže Neapol je po 35 zápasoch na ôsmom mieste so ziskom 51 bodov, pričom od piatej Atalanty aj šiesteho AS Rím ho delí deväť bodov.

V polovici svojho víťazného ťaženia v sezóne 2022/23 získali 50 bodov.

"Neapol je skvelé miesto, možno po takomto roku bude kolovať veľa fám," povedal Calzona.

"Ale nie je to ospravedlnenie, zopakoval som, že stále existuje možnosť dostať sa do Európy.

Trochu sme sa zlepšili, ale to nestačí. Musíme urobiť viac, aby sme tieto zápasy vyhrali. Vytvorili sme si tiež, mužstvo má naďalej dobré držanie lopty, občas sterilné.

Musíme však byť dôraznejší. V druhom polčase sa nám to podarilo, ale musíme sa vyvarovať záveru zápasu, v ktorom sa hra zvykne špiniť."

Neapol najbližšie hostí v sobotu štvrtú Bolognu a potom cestuje na pôdu deviatej Fiorentiny, ktorá má zápas k dobru.