Conte sa teší, že Neapol pod ním kvitne. Lobotka si opäť zahrá Ligu majstrov

Futbalisti SSC Neapol si opäť zahrajú Ligu majstrov. Kolo pred koncom talianskej Serie A si účasť v milionárskej súťaži definitívne zabezpečili po hladkom triumfe na ihrisku už zostupujúcej Pisy 3:0 a v tabuľke si upevnili druhú priečku.
Trénera Antonia Conteho potešilo, že po príchode v roku 2024 dokázal klub stabilizovať. Vlani s ním získal titul.
Neapol po minulotýždňovej domácej prehre s Bolognou (2:3) tentoraz neinkasoval a pripísal si tri body. V 21. minúte otvoril skóre Scott McTominay po prihrávke Rasmusa Höjlunda a o šesť minút zvýšil hlavou Amir Rrahmani po rohu Eljifa Elmasa.
Dánsky útočník Höjlund potom v nadstavenom čase druhého polčasu sám uzavrel skóre po akcii Pasquala Mazzocchiho. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral celý zápas.
Hostia mali duel pod kontrolou, držali loptu 76 percent času, na strely na bránku vyhrali 5:2.
„Náš výkon sa mi pozdával. Som rád, že sme si poistili druhé miesto. Prišiel som do Neapola vo veľmi ťažkej chvíli, po desiatom mieste a do atmosféry, ktorá nebola ideálna. Sľúbil som vtedy, že tu zanechám pevný a ambiciózny tím,“ povedal Conte.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Pisa
Futbalisti AS Rím v očakávanom rímskom derby zdolali Lazio 2:0 a poskočili na štvrtú priečku, zatiaľ čo Juventus Turín nečakane prehral doma s Fiorentinou 0:2 a pred posledným kolom spadol na šiestu pozíciu.
Derby della Capitale rozhodli dve gólové hlavičky Gianlucu Manciniho. Prvýkrát sa presadil päť minút pred prestávkou po rohovom kope Niccolu Pisilliho, druhý zásah pridal v 66. minúte po centri Paula Dybalu.
Lazio malo v úvode svoje momenty, Boulaye Dia dostal loptu do siete z ofsajdu a Tijjani Noslin nevyužil dobrú šancu, ale po prestávke už malo AS zápas pevnejšie v rukách.
Derby poznačila aj hromadná potýčka po súboji Manciniho s Danielom Maldinim. Rozhodca Fabio Maresca vylúčil Wesleyho Francu na strane AS a Nicola Rovellu z Lazia, obe mužstvá tak dohrávali v desiatich.
AS predĺžilo sériu bez prehry s Laziom na päť zápasov a tréner Gian Piero Gasperini sa stal len druhým koučom „giallorossi“ za posledné polstoročie, ktorý vyhral svoje prvé dve rímske derby. Pred ním sa to podarilo v sezóne 2009/2010 Claudiovi Ranierimu.
„Dnes to bolo neuveriteľne vzrušujúce. Sme šťastní, ale ešte máme pred sebou 90 minút. Teraz to závisí od nás a už nie od súperov,“ povedal Gasperini. AS Rím má na dosah zisk miestenky do LM, v ktorej štartoval naposledy v sezóne 2018/2019. V poslednom kole zavíta na trávnik zostupujúceho Hellasu Verona.
Fiorentina gólovo udrela na ihrisku Juventusu najprv v 34. minúte zásluhou Chera Ndoura po prihrávke Manora Solomona.
Domáci síce mali prevahu, 24 striel, deväť medzi žrde a neuznané zásahy Westona McKennieho a Dušana Vlahoviča, no narazili na výborného Davida de Geu. V 83. minúte pridal definitívu Rolando Mandragora presnou strelou z hranice šestnástky. F
Fiorentina zastavila desaťzápasovú ligovú nezdolateľnosť Juventusu. Juventus klesol z tretieho na šieste miesto, má 68 bodov a boj o Ligu majstrov už nemá vo vlastných rukách.