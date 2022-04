Škriniarov Inter zostáva v hre o double. V semifinále pohára vyradil mestského rivala

Duel mal vyrovnanejší priebeh ako napovedá výsledok, pohodu na kopačky Interu však priniesli dva presné zásahy Lautara Martineza už do prestávky. Argentínsky útočník sa presadil v 4. a 40. minúte. Poistku pridal v 82. minúte Robin Gosens.

"Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme pre Inter zabezpečili ďalšie finále a ukázalo sa to. Sme nadšení a fanúšikovia môžu byť tiež," tešil sa po stretnutí Martinez podľa AFP.

"Nemyslím si, že naše vystúpenie bolo hodné výsledku 0:3. Nastúpili sme proti silnému súperovi, ktorý rýchlo skóroval. Mali sme šance odpovedať. Dostali sme tri góly.

Znamená to, že súper ukázal viac kvality a my sme urobili chyby. Nebol to náš večer. Nechýbala nám však snaha, intenzita a príležitosti," snažil sa nájsť pozitíva kouč "červeno-čiernych" Stefano Pioli.

Trénera AC nahnevala najmä situácia v 66. minúte, keď Ismael Bennacer dostal loptu do siete, no gól neplatil. Rozhodcovia s pomocou VARu zapískali ofsajd, pretože Kalulu stál pred brankárom Handanovičom.

"Ak by sme znížili na 1:2, mohli sme získať ´momentum´ na našu stranu. Pozrite sa na brankárovu reakciu! Vôbec nereagoval. Ktorý brankár inkasuje gól, keď mu protihráč bráni vo výhľade a nepoukáže na to," nechápal Pioli.