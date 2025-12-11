Slovan definitívne stratil šancu na postup do play-off. Pozrite si tabuľku Konferenčnej ligy

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy.
Rozhodla o tom ich prehra v 5. kole hlavnej časti na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 spoločne s výsledkami večerných štvrtkových zápasov.
Úradujúci slovenský majster má na konte tri body a pred záverečným kolom stráca na poslednú 24. postupovú priečku štyri body.
„Je to zahanbujúci výkon. Slovan má vyzerať inak proti takémuto tímu. Nestalo sa nám to prvýkrát. Chýbala nám intenzita,“ opisoval pre Joj ŠPORT obranca Kevin Wimmer.
Slovan sa tak s treťou najprestížnejšou európskou klubovou súťažou rozlúči už budúci týždeň 18. decembra, keď na domácom Tehelnom poli vyzve BK Häcken.
Švédsky klub už rovnako ako Slovan stratil šancu na postup a má na konte taktiež 3 body, ktoré získal za tri remízy.
Pozrite si tabuľku ligovej fázy Konferenčnej ligy po 5. kole.