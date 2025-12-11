Slovan definitívne stratil šancu na postup do play-off. Pozrite si tabuľku Konferenčnej ligy

Futbalisti Slovana Bratislava po prehre. - šport - futbal - SR - KL - 5.kolo - Škendija - Slovan
Fotogaléria (16)
Futbalisti Slovana Bratislava po prehre. - šport - futbal - SR - KL - 5.kolo - Škendija - Slovan (Autor: TASR)
Sportnet|11. dec 2025 o 23:11
ShareTweet1

Pozrite si tabuľku po 5. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy.

Rozhodla o tom ich prehra v 5. kole hlavnej časti na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 spoločne s výsledkami večerných štvrtkových zápasov.

Úradujúci slovenský majster má na konte tri body a pred záverečným kolom stráca na poslednú 24. postupovú priečku štyri body.

Fotogaléria zo zápasu FK Škendija 79 - Slovan Bratislava (Konferenčná liga - 5. kolo)
Na snímke sprava Klisman Cake (Škendija), Dominik Takáč a Kevin Wimmer (obaja Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke vľavo Rahim Ibrahim (Slovan) a vpravo Reshat Ramadani (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke vľavo Cesar Blackman (Slovan) a vpravo Ronaldo Webster (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke uprostred Rahim Ibrahim (Slovan), vpravo Besart Ibraimi (Škendija) a vľavo Kamer Qaka (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
16 fotografií
Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo Imran Fetai (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke vľavo Rahim Ibrahim (Slovan) a vpravo Reshat Ramadani (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Aleksander Trumci (Škendija) a Kenan Bajrič (Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke vľavo Imran Fetai (Škendija) a vpravo Rahim Ibrahim (Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke v popredí Klisman Cake (Škendija) a za ním Kenan Bajrič (Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava,Na snímke vpravo Alasana Yirajang (Slovan) a vľavo Aleksander Trumci (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke lavička Slovana počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke hráči Slovana po ukončení stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke uprostred Tigran Barsehjan (Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan), vpravo Arbin Zejnullai a vľavo Ronaldo Webster (obaja Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner tímu Slovana Vladimír Weiss st. počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava Aleksander Trumci (Škendija), Vladimír Weiss ml. (Slovan) a Sebastjan Spahiu (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.

„Je to zahanbujúci výkon. Slovan má vyzerať inak proti takémuto tímu. Nestalo sa nám to prvýkrát. Chýbala nám intenzita,“ opisoval pre Joj ŠPORT obranca Kevin Wimmer.

Slovan sa tak s treťou najprestížnejšou európskou klubovou súťažou rozlúči už budúci týždeň 18. decembra, keď na domácom Tehelnom poli vyzve BK Häcken.

Švédsky klub už rovnako ako Slovan stratil šancu na postup a má na konte taktiež 3 body, ktoré získal za tri remízy.

Pozrite si tabuľku ligovej fázy Konferenčnej ligy po 5. kole.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka.
    Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka.
    Haraslín sa podieľal na triumfe. Olomouc prehral a Slovan stratil šancu na postup
    dnes 23:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Slovan definitívne stratil šancu na postup do play-off. Pozrite si tabuľku Konferenčnej ligy