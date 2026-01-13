Výrazný prestup z Niké ligy. Mladý futbalista podpísal zmluvu s elitným tímom Bundesligy

13. jan 2026
Nigérijský futbalista Suleiman Sani sa v utorok stal posilou nemeckého klubu RB Lipsko. Účastníka Bundesligy posilnil z AS Trenčín, kde prišiel v auguste 2024. V novom pôsobisku podpísal talentovaný krídelník päťročnú zmluvu.

Za A-tím Trenčína nastúpil do 38 súťažných stretnutí a svoj potenciál ukázal aj v štyroch zápasoch mládežníckej Ligy majstrov.

Na medzinárodnej úrovni sa predstavil v drese nigérijského tímu do 20 rokov na minuloročných majstrovstvách sveta v Čile.

Po príchode do nového klubu si Nigérijčan pochvaľoval najmä skvelé podmienky pre mladých hráčov.

„Klub im dáva svoju dôveru a snaží sa ich podporovať. Teším sa na nové skúsenosti v profesionálnom prostredí, kde mi sedí aj štýl futbalu,“ vyjadril sa 19-ročný bývalý hráč AS pre oficiálny web bundesligového tímu.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

