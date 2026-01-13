Výrazný prestup z Niké ligy. Mladý futbalista podpísal zmluvu s elitným tímom Bundesligy

Nigérijský futbalista Suleiman Sani sa v utorok stal posilou nemeckého klubu RB Lipsko. Účastníka Bundesligy posilnil z AS Trenčín, kde prišiel v auguste 2024. V novom pôsobisku podpísal talentovaný krídelník päťročnú zmluvu.
Za A-tím Trenčína nastúpil do 38 súťažných stretnutí a svoj potenciál ukázal aj v štyroch zápasoch mládežníckej Ligy majstrov.
Na medzinárodnej úrovni sa predstavil v drese nigérijského tímu do 20 rokov na minuloročných majstrovstvách sveta v Čile.
Po príchode do nového klubu si Nigérijčan pochvaľoval najmä skvelé podmienky pre mladých hráčov.
„Klub im dáva svoju dôveru a snaží sa ich podporovať. Teším sa na nové skúsenosti v profesionálnom prostredí, kde mi sedí aj štýl futbalu,“ vyjadril sa 19-ročný bývalý hráč AS pre oficiálny web bundesligového tímu.
Prestupová suma sa údajne pohybovala v rozmedzí 5 až 7 miliónov eur.