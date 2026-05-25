Kane opäť kráľom Európy. Zopakoval gólovú sezónu a druhýkrát sa teší z ocenenia

Anglický futbalista Harry Kane získal druhýkrát v kariére Zlatú kopačku pre najlepšieho ligového strelca Európy.
Tridsaťdvaročný útočník Bayernu Mníchov strelil v uplynulej sezóne nemeckej ligy v 31 zápasoch 36 gólov.
Rebríček najlepších kanonierov ovládol pred Nórom Erlingom Haalandom z Manchestru City (27 gólov) a minuloročným víťazom, Francúzom Kylianom Mbappém z Realu Madrid (25 gólov).
Český útočník Patrik Schick obsadil so 16 gólmi za Bayer Leverkusen 11. miesto. Delí sa oň okrem iných s hviezdami, akými sú Brazílčan Vinícius Júnior z Realu Madrid alebo Španiel Lamine Yamal z Barcelony. Minulý rok bol Schick s 21 gólmi desiaty.
Kane si udržiava vynikajúci priemer vo farbách „Bavorov“, v 147 súťažných zápasoch zaznamenal podľa portálu goal.com 146 gólov. V skončenom ročníku zaznamenal 61 gólov vo všetkých súťažiach.
Prvýkrát získal Kane Zlatú kopačku predvlani po svojej premiérovej sezóne v drese Bayernu, v ktorej takisto nastrieľal 36 gólov.
Najlepší strelec anglickej reprezentácie sa presadzoval aj v ďalších klubových súťažiach. Za mníchovský veľkoklub strelil v tejto sezóne 61 gólov.
Záujem o jeho služby prejavila po odchode Poliaka Roberta Lewandowského Barcelona, ale čestný prezident Bayernu Uli Hoeness nepripustil odchod hviezdneho útočníka:
„Harry Kane je náš najlepší prestup, ktorý sme urobil. My sme klub, ktorý nakupuje, nie predáva. A Barcelona aj tak nemá peniaze.“