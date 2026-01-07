Chcú ho svetoví giganti, Trenčín pýta rekordnú sumu: Extrémny talent, tvrdí šéf

AS Trenčín síce v tejto sezóne bojuje o záchranu, no má opäť diamant, ktorý mú závidí aj majstrovský Slovan. Jeho predaj by mohol byť po rokoch výraznou finančnou injekciou. Má devätnásť, pochádza z Nigéria a volá sa Sani Suleiman.
„Je to naozaj extrémny talent,“ tvrdil ešte koncom decembra generálny riaditeľ klubu Róbert Rybníček. A hoci sa pri devätnásťročnom krídelníkovi objavujú aj výhrady, záujem európskych veľkoklubov naznačuje, že Trenčín má v rukách mimoriadne cenný artikel.
V časoch, keď sa AS potáca v spodných priečkach tabuľky a klub v posledných rokoch generuje straty, sa príbeh Saniho Suleimana javí ako návrat ku koreňom. Ku konceptu, ktorý kedysi urobil z Trenčína unikát – objaviť talent, rozvinúť ho a predať v správny čas.
Zoznam záujemcov pôsobí takmer až neskutočne. AC Miláno, Tottenham, Chelsea, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Sevilla, Anderlecht, Glasgow Rangers.
Koľko pýta AS?
AS Trenčín - najdrahšie prestupy
Wesley Moraes: Brugy (2015), Aston Villa (2019) 4-5 miliónov eur
Stanislav Lobotka: Nordsjælland (2015), Celta Vigo (2017), Neapol (2022) 3-4 milióny
Matúš Bero: Trabzonspor (2016) Vitesse Arnhem (2018) 3 milióny
A k tomu Brentford, ktorý sa podľa Transfermarktu javí ako najkonkrétnejší hráč v zákulisných rokovaniach. Ak je pravda, že Trenčín žiada približne šesť miliónov eur, potom nejde len o rekord klubu, ale o výnimočný obchod v kontexte slovenskej ligy.
„AS Trenčín žiada za neho približne 6 miliónov eur,“ tvrdí britský novinár Ben Jacobs, ktorého na sociálnej sieti X sleduje takmer 700-tisíc ľudí.
Suleiman pritom v Trenčíne nebol bezchybný. Rybníček to pomenoval otvorene: „Nastal čas, aby sa mohol posunúť ďalej, hoci si myslím, že v Trenčíne mohol ukázať viac, ako ukázal. Bolo tam však veľa premenných, ktoré neboli úplne ideálne.“
Kľúčový zlom prišiel po majstrovstvách sveta do 20 rokov. Turnaj, ktorý Suleimana vyniesol na medzinárodnú mapu, ale zároveň ho aj mentálne pribrzdil.
Pocit vlastnej výnimočnosti
„Po šampionáte do dvadsať rokov, na ktorom mu dva zápasy naozaj vyšli, trocha podľahol pocitu vlastnej výnimočnosti a následne začala jeho výkonnosť stagnovať,“ priznal Rybníček pre klubovú stránku Trenčína.
Zároveň však zdôraznil jeho potenciál:
„V závere znovu ukázal, že potenciál má a verím, že ho nakoniec zúročí.“
A práve v tom je podstata tohto príbehu. Suleiman je extrémny talent, no stále iba devätnásťročný chlapec.
„Mentálne je veľmi mladý na to, aby si uvedomil určité veci,“ zaznelo z úst manažéra klubu. Aj preto sa zdá, že jeho ďalší krok už nemá byť o dokazovaní v Trenčíne, ale o učení sa vo väčšom a stabilnejšom prostredí.
Darček pre šéfa
Športový riaditeľ AS Andrej Žáčik to povedal v úvode týždňa priamo: „Rokujeme s viacerými klubmi. Možno v priebehu týždňa či dvoch to bude uzavreté. Je viac pravdepodobné, že odíde, ako to, že zostane,“ cituje ho klubová televízia.
„Ak by sa tento transfer dokončil, tak sa môžeme baviť o rekorde. Aspoň čo sa týka nášho klubu," dodal Žáčik.
Majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling, Holanďan s čínskymi koreňmi, kúpil klub v roku 2007. Šiesteho januára oslávil sedemdesiatku a rekordný prestup by mohol byť symbolickým darčekom.
Pred desaťročím Trenčín ovládol slovenský futbal, dvakrát získal titul aj národný pohár a patril k najlepším v skautingu talentov. Väčšina hráčov z majstrovského tímu zamierila do zahraničia a klub za nich inkasoval viac než 20 miliónov eur.
Môže prekonať Lobotku
Najvýraznejším menom zostáva brazílsky útočník Wesley Moraes. V roku 2016 ho odkúpili FC Bruggy za viac než milión eur, následne prestúpil do Aston Villy za 26 miliónov eur. Trenčín z celého procesu získal približne štyri až päť miliónov eur. Podobne významný bol aj predaj Stanislava Lobotku, ktorý klubu priniesol tri až štyri milióny eur.
Sani Suleiman má potenciál tieto čísla prekonať.
Má iba devätnásť rokov – a pred sebou kariéru, ktorá môže prepísať históriu AS Trenčín.
Suleiman prišiel do Trenčína v lete 2024 z nigérijského klubu Akwa United, kde na seba upozornil výkonmi v domácej súťaži. So slovenským klubom podpísal dvojročný kontrakt s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Je univerzálnym ofenzívnym hráčom. Nastupovať dokáže na oboch krídlach, hoci preferuje ľavú stranu.
Zviditeľnil sa na MS
V aktuálnej sezóne odohral za Trenčín 12 zápasov, v ktorých strelil tri góly a na ďalšie štyri prihral. Server Transfermarkt ho momentálne oceňuje na 1,2 milióna eur, no vedenie klubu verí, že reálna prestupová suma môže byť štvornásobná až päťnásobná.
Suleiman vlani výrazne zaujal aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov, kde reprezentoval Nigériu. V základnej skupine asistoval pri rozhodujúcom góle proti Saudskej Arábii. V osemfinále však pre disciplinárny trest chýbal a Nigéria bez neho podľahla Argentíne vysoko 0:4.
Aj napriek tomu si jeho výkony všimli odborníci. Podľa analytikov CIES Football Observatory patrí Suleiman medzi najkomplexnejších krídelníkov do 21 rokov na svete a zároveň sa dostal do rebríčka 200 najlepších futbalistov do 20 rokov.
Červené čísla
Pre AS Trenčín by to bola výhra v pravý čas. Klub, ktorý bol roky vzorom sebestačnosti, sa v posledných sezónach dostal do červených čísel.
Trenčín bol od roku 2013 dlhodobo v miernom zisku, no posledné tri roky vykazoval výrazné straty – v roku 2022 vo výške 153-tisíc eur, v roku 2023 až 1,7 milióna eur a v roku 2024 približne 759-tisíc eur.
Prestup Suleimana môže znovu potvrdiť, že model, na ktorom Trenčín vyrástol, ešte stále funguje. Presne tak, ako kedysi pri Wesleyovi Moraesovi či Stanislavovi Lobotkovi.
Majiteľ Tschen La Ling pred rokmi hovoril: „Som podnikateľ, nechcem dávať peniaze niekde, kde sa mi stratia.“