Michalovce vo východniarskom derby prišli o hornú šestku, Slovan ide do nadstavby s náskokom

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpia do skupiny o titul v Niké lige so štvorbodovým náskokom na MŠK Žilina.

Hosťom stačila na postup aj remíza a hoci viedli 1:0 aj 2:1, napokon prehrali 2:3. Väčšiu časť zápasu hrali v oslabení, no postupový výsledok držali až do nastaveného času.

Slovan sa v ofenzíve trápil, vo veľkých šanciach neuspeli Mak so Strelcom. Trnavčania odplatili úhlavnému rivalovi domácu októbrovú prehru 0:1 a zdramatizovali boj o titul.

Na poslednom mieste tabuľky figurujú hráči Banskej Bystrice, ktorí prehrali v siedmom zápase za sebou.

Na domácom trávniku podľahli 1:2 Žiline, ktorá zvíťazila po štyroch zápasoch. Hostia rozhodli o triumfe dvoma gólmi v prvom polčase.

Domáci hrali od úvodu druhého polčasu bez vylúčeného kapitána Ľubomíra Willwébera, no v početnej nevýhode dokázali znížiť.

Hráči MFK SKalica a AS Trenčín remizovali 0:0. V 80. minúte síce domáci dopravili loptu do siete, no gól Petra Podhorského napokon neplatil pre ofsajd.

Skaličania obsadili po základnej časti v tabuľke 11. miesto. Trenčín skončil na 10. priečke hoci mal lepšie skóre než deviaty Ružomberok, no proti Liptákom mal horšie vzájomné zápasy.