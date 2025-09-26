Takto sa na súboj so Slovanom nechceli naladiť. Štrasburg prehral gólom v nadstavení

Fanúšikovia Racingu Štrasburg. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2025 o 22:54
Francúzsky tím bude najbližší štvrtok prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze KL.

Ligue 1 - 6. kolo

Racing Štrasburg – Olympique Marseille 1:2 (0:0)

Góly: 49. Ouattara – 78. Aubameyang, 90.+1 Murillo

ŠTRASBOURG. Futbalisti Racingu Štrasburg prehrali v piatkovom dueli 6. kola francúzskej Ligue 1 doma s Olympique Marseille 1:2.

Štrasburg bude najbližší štvrtok na Tehelnom poli (21.00 h) prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Proti Marseille síce domácich poslal do vedenia Abdoul Ouattara, ale hostia skóre v závere otočili. Víťazný zásah si v nadstavení pripísal Michael Murillo.

Marseille sa vyšvihlo o skóre na čelo neúplnej tabuľky. Rovnaký počet 12 bodov má na konte okrem Štrasburgu aj trojica tímov Monaco, PSG i Lyon, no všetky tri tímy majú víkendové duely k dobru.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    pi 22:54
